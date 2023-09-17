كلوب يتغنى بما قدمه صلاح أمام ولفرهامبتون

أسهب يورجن كلوب مدرب ليفربول في الإشادة بنجمه محمد صلاح بعد ما قدمه في لقاء ولفرهامبتون.

هاتريك صناعة من صلاح قاد ليفربول لانتصار قاتل على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدف في ملعب مولينيكس يوم السبت في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "تأثير محمد صلاح؟ إنه لا يصدق، لقد شارك في كل شيء".

وأضاف "لم يكن رائعا في الشوط الأول ولكن مرة أخرى بطريقة لعب جديدة ورأيناه وهو لاعب اللحظات الحاسمة بالنسبة لنا".

وتابع "دائما ما يتواجد صلاح عندما تحتاج إليه مثل الجميع، لقد تألق في الشوط الثاني، من الجيد رؤية ذلك".

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وافتتح هوانج هي تشان أهداف المباراة لصالح ولفرهامبتون في الدقيقة السابعة.

ثم جاء صلاح.

صنع قائد منتخب مصر هدف التعادل الذي سجله كودي جاكبو في الدقيقة 55.

وصنع صلاح هدف تقدم ليفربول القاتل الذي جاء في الدقيقة 85 بقدم أندي روبرتسون.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع صنع صلاح هدفا سجله هارفي إيليوت.

لكن تم احتساب الهدف بالخطأ من لاعب ولفرهامبتون هوجو بوينو والصناعة لإيليوت بعدما ارتطمت الكرة بالأول.

تلك النتيجة رفعت رصيد ليفربول إلى 13 نقطة ليتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي سيواجه وست هام في وقت لاحق.

أما ولفرهامبتون فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الـ15.