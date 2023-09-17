تحديد موعد الإياب بين بيراميدز والجيش الرواندي وطاقم التحكيم

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 14:21

كتب : محمد عبد العظيم

بيراميدز

يدير الموريتاني عبد العزيز بوه مواجهة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف بيراميدز فريق الجيش الرواندي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا لتحديد المتأهل إلى دور المجموعات.

ويخوض بيراميدز مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي اليوم الأحد في الرابعة عصرا.

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وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد يوم 29 سبتمبر الجاري موعدا لمباراة الإياب بين الفريقين.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الرواندي.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الإياب كالآتي:

حكم اللقاء: عبد العزيز بوه

مساعد أول: حمدين ديبا

مساعد ثان: يوسف محمد

حكم رابع: موسى ديوا

وسبق وأدار عبد العزيز بوه مباراة الجولة الختامية من دور المجموعات في الموسم الماضي بين الأهلي والهلال السوداني.

وتغلب الأهلي وقتها على الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحسم الأحمر وقتها تأهله إلى ربع النهائي.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز الجيش الرواندي عبد العزيز بوه
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