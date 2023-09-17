مدافع أهلي جدة: رونالدو وماني مثل لاعبي التعاون والفتح

لا يخشى بسام الحريجي مدافع أهلي جدة مواجهة نجوم بحجم كريستيانو رونالدو وساديو ماني لاعبا النصر في المواجهة المرتقبة الأسبوع المقبل.

ويحل أهلي جدة ضيفا على النصر ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل.

وقال الحريجي في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: "الإشادة التي تصلني من الجماهير هي أكبر حافز لي، الجمهور يدعمني باستمرار".

"مواجهة النصر المرتقبة؟ كل مباراة نخوضها تكون قوية ونتعامل معها بأسلوب واحد".

"أعتبر كريستيانو رونالدو وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش مثل لاعبي التعاون والفتح، ما يهمني تقديم أفضل ما لدي وأترك الباقي على الله".

وتغلب النصر على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

التقدم أتى بواسطة ساديو ماني في الدقيقة 45+1 بلمسة على يسار الحارس، بعد تمريرة من سلطان الغنام على حدود المنطقة.

وفي الدقيقة 45+4 تعرض الرائد لضربة موجعة، بطرد لاعبه بندر وحيشي ببطاقة حمراء مباشرة عقب تدخل عنيف.

النصر سهل المباراة على نفسه سريعا في الدقيقة 49 بالهدف الثاني من أندرسون تاليسكا بعد تسديدة قوية خارج المنطقة، إثر تمريرة أخرى من الغنام.

وأكمل كريستيانو رونالدو ثلاثية النصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78، بعد تمريرة من تاليسكا.

وفي الدقيقة 87 ارتكب عبد الله العمري مخالفة داخل المنطقة منحت الرائد ركلة جزاء، سجل منها محمد فوزير هدف صاحب الأرض الوحيد في الدقيقة 89، بتسديدة في منتصف مرمى نواف العقيدي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا في الدقيقة 97، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاؤه بداعي التسلل.

بذلك يرفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

أما أهلي جدة فحقق فوزا مثيرا على التعاون بنتيجة 3-2.

وشارك الجزائري رياض محرز في اللقاء كاملا بل وصنع هدفا رغم إعلان إصابته بتسمم صباح اليوم بحسب تقارير سعودية. (طالع التفاصيل)

الفوز رفع رصيد أهلي جدة للنقطة الـ 15 في المركز الثالث بفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

وصنع محرز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من ركلة حرة مبشارة أودعها عبج الباسط هندي برأسية في الشباك.

وفي الدقيقة 24 عزز أهلي جدة النتيجة بهدف عكسي.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل جواو بيدرو هدف تقليص النتيجة للتعاون.

وفي الدقيقة 51 عدّل الجامبي موسى بارو النتيجة بتسديدة قوية لتصبح النتيجة 2-2.

وفي الدقيقة 68 صنع سميحان النابت هدف أهلي جدة الثالث الذي سجله آلان سان ماكسيمان.

وفي الدقيقة 90 سجل موسى بارو هدف التعادل القاتل لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل.

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