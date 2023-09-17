تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول فيفي قيادة فريقه لفوز مثير على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 3-1 وصنع أهداف فريقه الثلاثة، في لقاء الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8 درجات من عشرة كأفضل لاعبي الريدز.

فيما كان أندي روبرتسون، صاحب الهدف الثاني، أفضل لاعبي ليفربول بعد صلاح بمتوسط تقييم بلغ 7.4 درجة من عشرة.

وسجل صلاح هدفين في 5 مباريات هذا الموسم.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 310 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 188 هدفا وصنع 83 هدفا.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.