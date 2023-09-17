محرز: قضيت ليلة في المستشفى.. وقدمت كل ما لدي للفريق

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 11:21

كتب : FilGoal

محرز - أهلي جدة

أوضح رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي أنه تحامل على نفسه من أجل الفريق.

وساهم محرز بصناعة هدف الفريق الأول في الفوز العصيب على التعاون بنتيجة 3-2 في ختام الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وشارك الجزائري رياض محرز في اللقاء كاملا بل وصنع هدفا رغم إعلان إصابته بتسمم صباح أمس السبت، بحسب تقارير سعودية. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
شارك وصنع رغم التسمم.. محرز يقود أهلي جدة لفوز صعب على التعاون إصابة محرز بتسمم غذائي ونقله إلى المستشفى رونالدو ومحرز يتنافسان على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر أغسطس بثنائية محرز وكيسي.. أهلي جدة يفوز على الطائي ويحصد العلامة الكاملة

وقال محرز لقناة SSC السعودية: "قضيت الليلة الماضية في المستشفى وكانت لدي بعض المشاكل الصحية. لكنني حاولت تقديم كل ما لدي لمساعدة الفريق اليوم".

وتابع "المهم تحقيق نقاط المباراة. نسيطر على اللعب لكن نرتكب بعض الأخطاء لكن عملية التطور مستمرة إن شاء الله".

وأتم "نحاول ألا نفقد الكرة من أجل الفوز مع إنهاء الفرص بشكل أسهل. كانت لدينا العديد من الفرص وهذا يحدث في كل مباراة. ونعمل على التطور دفاعيا وهجوميا".

الفوز رفع رصيد أهلي جدة للنقطة الـ 15 في المركز الثالث بفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

فيما تكبد التعاون خسارته الأولى وأصبح رابعا برصيد 13 نقطة.

فوز أنهى سلسلة لاهزيمة التعاون في الدوري السعودي والتي استمرت لـ 11 مباراة منذ الموسم الماضي لمدة 143 يوما.

رياض محرز أهلي جدة التعاون الدوري السعودي
نرشح لكم
نيمار وميتروفيتش ضمن 4 أجانب مع الهلال لملاقاة نافباخور مدافع أهلي جدة: رونالدو وماني مثل لاعبي التعاون والفتح بمشاركة النصر والهلال وفريق عالمي.. تنظيم كأس موسم الرياض ومتحف خاص بـ رونالدو شارك وصنع رغم التسمم.. محرز يقود أهلي جدة لفوز صعب على التعاون انضمام أحمد عز الدين لفريق تحليل قنوات SSC لا جازيتا: رونالدو قرر مقاضاة يوفنتوس سافيتش: أحتاج الوقت للتأقلم مع مركزي الجديد خيسوس: هذا هدف مشاركة نيمار لـ30 دقيقة ضد الرياض
أخر الأخبار
أصغر لاعب شارك في مباراة رسمية.. زياد الصحيفي إلى مكادي دقيقة | ميركاتو
نيمار وميتروفيتش ضمن 4 أجانب مع الهلال لملاقاة نافباخور 38 دقيقة | السعودية
مدافع أهلي جدة: رونالدو وماني مثل لاعبي التعاون والفتح ساعة | السعودية
أسامة جلال: الموسم الحالي سيكون نقطة انطلاق لتحقيق بيراميدز أكثر من بطولة ساعة | الكرة المصرية
تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
محرز: قضيت ليلة في المستشفى.. وقدمت كل ما لدي للفريق 2 ساعة | السعودية
بيولي يرفض الاعتذار بعد خسارة الدربي القاسية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الترسانة يضم عمر أسامة عبد الكريم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 3 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري 4 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0) - (2) أرتا سولار