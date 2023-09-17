محرز: قضيت ليلة في المستشفى.. وقدمت كل ما لدي للفريق

أوضح رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي أنه تحامل على نفسه من أجل الفريق.

وساهم محرز بصناعة هدف الفريق الأول في الفوز العصيب على التعاون بنتيجة 3-2 في ختام الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وشارك الجزائري رياض محرز في اللقاء كاملا بل وصنع هدفا رغم إعلان إصابته بتسمم صباح أمس السبت، بحسب تقارير سعودية. (طالع التفاصيل)

وقال محرز لقناة SSC السعودية: "قضيت الليلة الماضية في المستشفى وكانت لدي بعض المشاكل الصحية. لكنني حاولت تقديم كل ما لدي لمساعدة الفريق اليوم".

وتابع "المهم تحقيق نقاط المباراة. نسيطر على اللعب لكن نرتكب بعض الأخطاء لكن عملية التطور مستمرة إن شاء الله".

وأتم "نحاول ألا نفقد الكرة من أجل الفوز مع إنهاء الفرص بشكل أسهل. كانت لدينا العديد من الفرص وهذا يحدث في كل مباراة. ونعمل على التطور دفاعيا وهجوميا".

الفوز رفع رصيد أهلي جدة للنقطة الـ 15 في المركز الثالث بفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

فيما تكبد التعاون خسارته الأولى وأصبح رابعا برصيد 13 نقطة.

فوز أنهى سلسلة لاهزيمة التعاون في الدوري السعودي والتي استمرت لـ 11 مباراة منذ الموسم الماضي لمدة 143 يوما.