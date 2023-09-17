مواعيد مباريات الأحد 17 سبتمبر 2023.. الدوري الإنجليزي وريال مدريد وإفريقيا

الأحد، 17 سبتمبر 2023 - 10:41

كتب : FilGoal

معسكر بيراميدز في تركيا

يشهد اليوم الأحد الموافق 17 من شهر سبتمبر 2023 عدة مباريات في مختلف المنافسات.

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الدوري الإنجليزي

يحل بورنموث ضيفا على تشيلسي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل أرسنال ضيفا على إيفرتون في السادسة والنصف مساء على ملعب جوديسون بارك، ويذاع على نفس القناة.

دوري أبطال إفريقيا

تستأنف مباريات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعدة لقاءات.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في تمام الرابعة عصرا.

بينما الهلال السوداني فيحل ضيفا على بريميرو دي أجوستو الأنجولي في تمام السادسة مساء.

ويلعب الترجي التونسي خارج ملعبه أمام فريق اتحاد دوانس من بوركينا فاسكو في السابعة مساء.

وأخيرا يحل الوداد ضيفا على حافيا كوناكري في تمام السابعة مساء.

الكونفدرالية

تستأنف مباريات ذهاب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفا على سينجيدا بيج ستارز التنزاني في تمام الرابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فرق ريال سوسيداد في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف إشبيلية فريق لاس بالماس في السابعة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

المحترفون

يحل فريق نانت بقيادة مصطفى محمد ضيفا على كليرمونت فوت في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

بينما يستضيف طرابزون سبور بقيادة محمود تريزيجيه فريق بشكتاش في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات الدوري التركي.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز المحترفون الدوري الإنجليزي
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