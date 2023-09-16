منافس الأهلي – سيمبا يعود من زامبيا بتعادل قاتل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 21:09
كتب : FilGoal
تعادل سيمبا مع باور ديناموز الزامبي بهدفين مقابل هدفين في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
سيمبا هو منافس الأهلي المنتظر في ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.
تقدم باور ديناموز بالهدف الأول في الدقيقة الـ 29 عن طريق جوشوا متوالي.
وتعادل أدريان شاما لسيمبا في الدقيقة الـ 60.
في الدقيقة الـ 75 أضاف تشيفاس مولومبوا الهدف الثاني لباور ديناموز.
وعاد شاما ليتعادل لسيمبا في الدقيقة الـ 90 بهدف قاتل.
وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت حقق النجم الساحلي الفوز على الجيش الملكي المغربي بهدف دون مقابل.
سجل حمزة الجلاصي هدف النجم الوحيد في المباراة.
وفي مباراة ثالثة حقق نواذيبو الفوز على ريال باماكو بثلاثة أهداف دون مقابل خارج ملعبه.
سجل أهداف نواذيبو كل من عمر مانجاني وسيدي عمار الذي سجل هدفين.
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