إنذار خطر للأبيض.. ماذا يفعل الزمالك عند خسارته في ذهاب الدور التمهيدي من البطولات الإفريقية

افتتح الزمالك موسمه بالخسارة من أرتا سولار في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

خسارة لم تقصي الزمالك من البطولة بكل تأكيد بسبب وجود مباراة إياب ستقام في مصر ولكنها تشكل إنذار خطر للأبيض.

ماذا يفعل الزمالك عند الخسارة في الأدوار التمهيدية من البطولات الإفريقية؟

منذ استحداث الأدوار التمهيدية خسر الزمالك في ذهاب الأدوار التمهيدية 4 مرات سواء بكأس الكونفدرالية أو دوري أبطال إفريقيا.

في الـ 4 مرات تمكن الزمالك من التأهل مرة واحدة بينما أقصي 3 مرات آخرين.

المرة الأولى كانت عام 2007 في دوري أبطال إفريقيا ضد الهلال السوداني الذي فاز بهدفين دون مقابل في الذهاب.

مباراة الإياب انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ليتأهل الفريق السوداني.

المباراة الثانية كانت ضد الإفريقي التونسي بدوري الأبطال عام 2011، وانتهى الذهاب بفوز الإفريقي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الإياب انتهى بفوز الزمالك 2-1 في المباراة الشهيرة التي اقتحم فيها الجمهور الملعب ليتأهل الإفريقي.

ثالث المرات كانت في موسم 2017/2017، عندما خسر الزمالك من ولايتا ديتشا الإثيوبي في كأس الكونفدرالية بهدفين مقابل هدف بالذهاب.

مباراة الإياب انتهت بفوز الزمالك بنفس النتيجة ولكن ولايتا ديتشا حسم تأهله بركلات الترجيح.

آخر المرات كانت بدوري أبطال إفريقيا موسم 2019/2020 ضد جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف.

وفي الإياب تمكن الزمالك من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل ليحسم تأهله.

مباراة الإياب بين الزمالك وأرتا سولار ستقام في القاهرة بأحد أيام 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر المقبل.