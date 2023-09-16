تين هاج: خسرنا أمام برايتون بهوامش صغيرة.. لدينا الكثير لنتعلمه وهذا سبب خروج هويلوند

واصل إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد التمسك بالأمل عقب الخسارة أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في تصريحاته لسكاي سبورتس: "نحن محبطون، ولكننا خسرنا بهوامش صغيرة. كنا قريبين أمام فريق جيد".

وأضاف "سيطرنا على أول 20 دقيقة وخلقنا الفرص ولم نسجل. تلقينا هدفا من محاولتهم الأولى، ومررنا بفترة صعبة بعد ذلك. قاتلنا للحصول على هدف وتم إلغاؤه".

وأوضح "سنواصل القتال وإذا بقينا معا ولعبنا كفريق والتزمنا بقواعدنا سنعود".

وتابع "الهدف الثاني أتى مباشرة مع بداية الشوط الثاني وكان حاسما. لم نتعامل مع هذا التراجع جيدا، ولدينا الكثير لنتعلمه من هذه المباراة. خلقنا عدة فرص ولم نستغلها، وهذا سيتغير".

وعن تبديل راسموس هويلوند المهاجم الجديد قال: "لقد أتى ولديه مشكلة صغيرة (الإصابة) ويجب أن نكون حذرين معه، ولكن استقباله من الجماهير كان عظيما. لم يكن محظوظا بإلغاء هدفه، ولكنه سيواصل المضي قدما".

وأخيرا عن عودة دوري أبطال أوروبا بمواجهة بايرن ميونيخ قال: "إنها فرصة عظيمة أمام خصم عظيم. نتطلع للعب مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا حيث ننتمي. يجب أن نقاتل ونثبت أنفسنا".

الخسارة وضعت يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط، وظل برايتون في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.