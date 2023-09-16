اسكواش - علي فرج يعيد لقب قطر كلاسيك لـ مصر ويحقق لقبه الثالث
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 19:44
كتب : محمد سمير
توج علي فرج لاعب وادي دجلة بلقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش بالتفوق على البيروفي دييجو إلياس في النهائي.
وانتصر علي فرج بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط في مباراة استمرت لما يزيد عن ساعة.
وجاءت نتائج الأشواط: 15-13 و11-5 و8-11 و11-9.
وأعاد فرج اللقب لمصر مجددا بعدما توج دييجو إلياس والإنجليزي محمد الشوربجي.
وتوج علي فرج باللقب للمرة الثالثة تواليا بعد نسختي 2018 و2020.
"That is RIDICULOUS!" 😳
How did @AliFarag win this!?
Incredible movement from the World No.1 as he desperately hangs on before turning the tables on Elias
📺 Watch the final of the QTerminals Qatar Classic on @SquashTV and partners#QatarClassic pic.twitter.com/7Y1JTSLYiQ— PSA World Tour (@PSAWorldTour) September 16, 2023
وكانت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة حصدت لقب نسخة السيدات بعد الفوز على نور الشربيني بنتيجة 3 أشواط مقابل 2. (طالع التفاصيل)