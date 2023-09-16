اسكواش - علي فرج يعيد لقب قطر كلاسيك لـ مصر ويحقق لقبه الثالث

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 19:44

كتب : محمد سمير

علي فرج - اسكواش

توج علي فرج لاعب وادي دجلة بلقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش بالتفوق على البيروفي دييجو إلياس في النهائي.

وانتصر علي فرج بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط في مباراة استمرت لما يزيد عن ساعة.

وجاءت نتائج الأشواط: 15-13 و11-5 و8-11 و11-9.

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وأعاد فرج اللقب لمصر مجددا بعدما توج دييجو إلياس والإنجليزي محمد الشوربجي.

وتوج علي فرج باللقب للمرة الثالثة تواليا بعد نسختي 2018 و2020.

وكانت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة حصدت لقب نسخة السيدات بعد الفوز على نور الشربيني بنتيجة 3 أشواط مقابل 2. (طالع التفاصيل)

علي فرج اسكواش
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