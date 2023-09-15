اسكواش - هانيا تحقق لقب قطر كلاسيك أمام نور.. وتأهل علي فرج لنهائي الرجال

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 21:46

كتب : محمد سمير

هانيا الحمامي

توجت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بلقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش سيدات.

وانتصرت هانيا على نور الشربيني بنتيجة 3 أشواط مقابل 2.

وجاءت نتائج أشواط النهائي الذي استمر 84 دقيقة: 9-11 و11-9 و9-11 و11-9 و11-6.

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وأصبحت هانيا أول من تتوج باللقب بعد الإنجليزية لورا ماسارو في 2015 والتي فازت حينها أيضا على نور الشربيني.

وفي منافسات الرجال حجز علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الأول على العالم بطاقة التأهل للنهائي.

وسيلتقي فرج مع البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالميا.

وفاز علي فرج على الويلزي جويل ماكين بـ 3 أشواط دون مقابل.

وجاءت النتائج: 11-7 و11-8 و11-8.

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في المقابل تفوق إلياس على المصري مازن هشام بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، 11-9 و11-7 و11-8.

وسيلتقي فرج مع إلياس غدا السبت لحسم بطل مسابقة الرجال والتي يحمل لقبها الإنجليزي محمد الشوربجي.

اسكواش بطولة قطر كلاسيك اسكواش هانيا الحمامي علي فرج
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