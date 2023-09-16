سلة - بتواجد 4 لاعبين تحت السن.. الزمالك يعلن قائمته للموسم الجديد
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 19:44
كتب : FilGoal
أعلن أحمد مرعي مدرب الزمالك لكرة السلة قائمة فريقه لخوض مباريات الموسم الجديد.
وشهدت القائمة تواجد 17 لاعبا منهم 4 لاعبين تحت السن.
وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:
(وليد عبد الجواد - ياسين ياسر عبد الوهاب - علي أحمد - عمرو هشام - أحمد عزب - معاذ أيمن - أدهم أليدا - أحمد ياسر عبد الوهاب - خالد عبد الناصر - حازم المشد - أحمد إسماعيل - علي حجازي - محمد إبراهيم عبده).
ويتواجد تحت السن كل من زياد أيمن وفهمي زيدان وعصام بنها ومحمد حرفوش.
ووصل الزمالك لنهائي كأس مصر في الموسم الماضي وسيشارك في كأس السوبر ضد الأهلي.
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