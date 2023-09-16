جوارديولا: أفضل الملعب عن الجراحة.. دوكو كان خجولا ولكن

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 19:40

كتب : FilGoal

جوسيب جوارديولا

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بالفوز على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا لـ بي بي سي عقب المباراة: "لعبنا مباراة مذهلة طوال الوقت. حتى وإن تأخرنا في الشوط الأول أمام فريق مذهل وجيد للغاية في الكرات الثابتة".

وأضاف "كنا فعالين في الشوط الثاني، وكان فوزا كبيرا بعد التوقف الدولي. الفريق أظهر روحا عالية".

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وعن عودته بعد إجراء جراحة في الظهر قال جوارديولا: "أفضل التواجد هنا عن إجراء جراحة بالتأكيد".

وعن الوافد الجديد جيريمي دوكو قال: "سأقول أنه كان خجولا بعض الشيء في المباراة الأولى، ولكن اليوم لم يكن كذلك".

وأوضح "إنه جناح جيد. يحصل على الكرة ويملك القدرة على التعامل في مواقف واحد ضد واحد، ولديه الجودة لقراءة توقيت التمرير".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 15 بالعلامة الكاملة في الصدارة، وتوقف رصيد وست هام عند النقطة 10 في المركز الخامس وتلقى أول هزيمة له هذا الموسم.

بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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