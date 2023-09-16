زيارة الطبيب النفسي أتت بثمارها.. ريتشارليسون يقود توتنام لفوز مثير في الـ+101

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 19:17

كتب : FilGoal

ريتشارليسون

رفض توتنام الخسارة أمام ضيفه شيفيلد يونايتد أو حتى التعادل وحقق فوزا مثيرا في الوقت القاتل خلال المباراة التي استمرت لمدة 106 دقيقة بهدفين مقابل هدف.

وتأخر توتنام في النتيجة بهدف، قبل أن يعود ويسجل هدفين في الوقت القاتل ليحقق فوزا مثيرا ويحصد 3 نقاط مهمة.

وقاد المهاجم البرازيلي ريتشارليسون صحوة توتنام بعدما سجل هدف التعادل ثم صنع هدف الفو.

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يأتي ذلك بعدما ذهب ريتشارليسون إلى طبيب نفسي من أجل مساعدته على تخطي فترة عدم الظهور بشكل جيد مع توتنام منذ بداية الموسم.

لينجح أخيرا في تسجيل أول أهدافه مع الفريق هذا الموسم.

ووصل توتنام إلى النقطة 13 وارتقى إلى المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر.

وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الـ17.

تقدم شيفيلد يونايتد في الدقيقة 74 عن طريق جوستافو هامر.

وشارك ريتشارليسون بدلا من القائد سون هيونج مين في محاولة لتنشيط هجوم الفريق.

ونجح المهاجم البرازيلي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 98 بضربة رأسية بعد ركنية نفذها الكرواتي إيفان بيرسيتش.

ثم صنع ريتشارليسون الهدف الثاني والذي سجله كلوكوفيسكي في الدقيقة 101 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ليمنح فريقه فوزا مهما في صراع المقدمة مع ليفربول وبرايتون.

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