رغم هدف تونسي.. مانشستر يونايتد يواصل تخبطه ويسقط أمام برايتون بثلاثية

واصل مانشستر يونايتد بدايته المتخبطة بخسارة ثالثة هذا الموسم ضد برايتون في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-1.

سجل أهداف برايتون: داني ويلباك وباسكال جروس وجواو بيدرو، فيما سجل التونسي حنبعل المجبري أول أهدافه بقميص الشياطين الحمر.

وللمرة الثالثة هذا الموسم يتأخر يونايتد في النتيجة خسر منها مرتين الأولى ضد توتنام والثانية ضد برايتون، بينما استطاع قلب الطاولة مرة وحيدة ضد نوتنجهام فورست بتحويل تأخره من 2-0 لـ 3-2.

الخسارة وضعت يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

وظل برايتون في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

20 دقيقة فقط وتقدم الضيوف على ملعب أولد ترافورد عن طريق داني ويلباك الذي احتل أمام جماهير فريقه السابق بالهدف الأول في اللقاء.

وفي الدقيقة 40 سجل رامسوس هيويلوند أول أهدافه بقميص يونايتد بعد عرضية من راشفورد، لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي خروج الكرة بكامل محيطها قبل عرضية راشفورد.

في الشوط الثاني سجل الألماني باسكال جروس ثاني أهداف برايتون بتسديدة أرضية بعد مراوغة لليساندرو مارتينيز في الدقيقة 53.

وأصبح الألماني ثالث من يسجل أهدافا في ملعب أولد ترافورد برصيد 4 أهداف بعد ستيفن جيرارد ومحمد صلاح (5 أهداف لكلاهما).

وثم عزز البرازيلي البديل جواو بيدرو التقدم بتسديدة قوية غالطت أونانا وسكنت الشباك في الدقيقة 71.

رد يونايتد جاء قويا عن طريق حنبعل بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك بعد دقيقتين من هدف الضيوف الثالث.

وأصبح رابع تونسي يسجل في الدوري الإنجليزي بعد راضي الجعايدي ووهبي الخزري ويان فاليري.

حاول تين هاج بتغييراته أن يغير نتيجة المباراة لكن برايتون كان له بالمرصاد وأوقف خطورته وكاد أن يضيف الرابع في مناسبتين لكن أونانا تعامل مع الفرص بشكل جيد لتنتهي المباراة بخسارة يونايتد.

🇹🇳 التونسي حنبعل المجبري يسجل هدفاً عالمياً ويبعث برسالة لمدربه في مانشستر يونايتد فحواها "أنا موجود"#مانشستريونايتد_برايتون #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/9VIlkbsQBx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2023

وفي التوقيت ذاته قلب أستون فيلا تأخره لفوز بنتيجة 3-1 على كريستال بالاس.

تقدم أودينس إدوارد بهدف في الدقيقة 48.

وقلب الفيلانز تأخرهم بثلاثية يوهان دوران في الدقيقة 88 ودوجلاس لويز من علامة الجزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع وعزز ليون بايلي النتيجة بهدف في الدقيقة 11 من الوقت بدلا من الضائع.

الانتصار رفع رصيد فيلا للنقطة السابعة برصيد 9 نقاط.

وفاز فولام على لوتون تاون بهدف دون رد سجله البرازيلي كارلوس فينيسيوس بعد 3 دقائق من مشاركته كبديل.

وارتقى فولام للمركز التاسع برصيد 7 نقاط، ولا يزال لوتون بدون نقاط من 4 مباريات.