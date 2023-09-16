مانشستر سيتي يحبط مفاجأة وست هام ويحقق الفوز الخامس على التوالي

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

هدف بيرناردو سيلفا في وست هام

واصل مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز الخامس على التوالي بالتغلب على وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 15 بالعلامة الكاملة في الصدارة، وتوقف رصيد وست هام عند النقطة 10 في المركز الخامس وتلقى أول هزيمة له هذا الموسم.

وشهدت المباراة عودة جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لقيادة الفريق بعد غيابه عن آخر مباراتين لخضوعه لجراحة في الظهر.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بضغط قوي وسيطرة على الكرة لكن وست هام نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 36 برأسية من وارد براوس.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني نجح الوافد الجديد جيرمي دوكو في تسجيل هدف التعادل بمهارة فردية رائعة ثم تسديدة على يسار الحارس.

ومع الضغط المستمر نجح بيرناردو سيلفا في تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 76 بعد صناعة رائعة من خوليان ألفاريز.

وكاد هالاند أن يسجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي بعد هجمة مرتدة وعرضية من كايل ووكر قابلها بتسديدة مباشرة إلا أن الحارس أريولا تصدى أمامه ببراعة.

إلا أن هالاند عاد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 85 بعد تمريرة من بيرناردو سيلفا وبتسديدة قوية على يسار أريولا.

ووصل هالاند إلى الهدف رقم 7 في الدوري الإنجليزي متصدرا ترتيب الهدافين، بفارق 3 أهداف عن كل من إيفان فيرجسون مهاجم برايتون وبريان مبيومو مهاجم برينتفورد وإدوارد مهاجم كريستال بالاس.

مانشستر سيتي هالاند الدوري الإنجليزي وست هام
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