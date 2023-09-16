مانشستر سيتي يحبط مفاجأة وست هام ويحقق الفوز الخامس على التوالي

واصل مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز الخامس على التوالي بالتغلب على وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 15 بالعلامة الكاملة في الصدارة، وتوقف رصيد وست هام عند النقطة 10 في المركز الخامس وتلقى أول هزيمة له هذا الموسم.

وشهدت المباراة عودة جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لقيادة الفريق بعد غيابه عن آخر مباراتين لخضوعه لجراحة في الظهر.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بضغط قوي وسيطرة على الكرة لكن وست هام نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 36 برأسية من وارد براوس.

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وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني نجح الوافد الجديد جيرمي دوكو في تسجيل هدف التعادل بمهارة فردية رائعة ثم تسديدة على يسار الحارس.

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Goal!



Man City are immediately level just after the restart!



Jérémy Doku cuts inside, scores and hits the griddy! #beINPL #WHUMCI ⚒️🔵 pic.twitter.com/jklLvFtpVY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 16, 2023

ومع الضغط المستمر نجح بيرناردو سيلفا في تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 76 بعد صناعة رائعة من خوليان ألفاريز.

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GOAL!



Just like Liverpool earlier, Man City turn things around in the second half with Bernardo Silva touching home to make it 2-1.#beINPL #WHUMCI ⚒️🔵 pic.twitter.com/sebGdejaA0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 16, 2023

وكاد هالاند أن يسجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي بعد هجمة مرتدة وعرضية من كايل ووكر قابلها بتسديدة مباشرة إلا أن الحارس أريولا تصدى أمامه ببراعة.

إلا أن هالاند عاد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 85 بعد تمريرة من بيرناردو سيلفا وبتسديدة قوية على يسار أريولا.

ووصل هالاند إلى الهدف رقم 7 في الدوري الإنجليزي متصدرا ترتيب الهدافين، بفارق 3 أهداف عن كل من إيفان فيرجسون مهاجم برايتون وبريان مبيومو مهاجم برينتفورد وإدوارد مهاجم كريستال بالاس.