بهدف لم نره وآخر بخطأ دفاعي.. الزمالك يفتتح الكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار

بدأ الزمالك مشواره في كأس الكونفدرالية الإفريقية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب عزام في تنزانيا بسبب عدم اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لملاعب دجيبوتي.

الفوز كان هو الأول لأي فريق من جيبوتي على الفرق المصرية بالتاريخ.

وحقق أرتا سولار فوزه الأول بأي بطولة قارية بدور الـ 32.

التشكيل

الزمالك بدأ بنبيل عماد وحيدا في وسط الملعب، كما شهد التشكيل مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" للمرة الأولى بعد عودته من الإعارة.

يوسف أوباما أساسي لأول مرة منذ عودته، والجزيري ومصطفى شلبي ونداي يقودون هجوم الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي 📋#السبت_الكروي pic.twitter.com/bgaGLDK0Xi — FilGoal (@FilGoal) September 16, 2023

أحداث المباراة

الشوط الأول شهد سيطرة نسبية من الزمالك في بدايته بدون فرص حقيقية على المرمى حتى الدقيقة العاشرة.

السيطرة عادت لأرتا سولر لمدة 10 دقائق أخرى مع تشكيل خطورة نسبية على مرمى الزمالك.

وأهدر يوسف إبراهيم "أوباما" فرصة التقدم للزمالك بعد مرور رائع من شيكابالا الذي أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء لأوباما لكنه لمس الكرة إلى حارس المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني انقطع البث من المصدر وفي ذلك التوقيت سجل أرتا سولار الهدف الأول الذي لم نشاهده أو نعرف من سجله.

وسجل أرتا الهدف الثاني عن طريق بوالي في الدقيقة الـ 59 بعد عرضية من الجانب الأيمن حاول حاتم سكر إبعادها ولكنه مهد الكرة أمام المرمى ليضعها لاعب أرتا في الشباك.

وأجرى خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك 4 تبديلات بدخول عمرو السيسي ومحمد أشرف "روقا" ومصطفى الزناري وسيد عبد الله بدلا من سيف الدين الجزيري وشكابالا وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي.

وكاد مصطفى شلبي أن يسجل التعادل بعد انطلاقة رائعة ولكن الحارس تصدى لكرته.

وشهدت المباراة مشاركة سالمون كالو لاعب تشيلسي السابق برفقة أرتا سولار كبديل في الشوط الثاني.

وتقام مباراة الإياب في مصر أحد أيام 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر المقبل.