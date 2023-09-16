بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة رمضان صبحي

أعلن نادي بيراميدز إصابة رمضان صبحي في العضلات وذلك قبل مواجهة الجيش الرواندي.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد الجيش الرواندي غدا الأحد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويعاني رمضان صبحي من آلام في العضلة الضامة وفقا لما كشفه مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في بيراميدز.

وخضع رمضان لتدريبات تأهيلية مع الجهاز الطبي على هامش مران الفريق.

وسيخضع رمضان صبحي للمزيد من الفحوصات عقب عودة الفريق إلى القاهرة لتحديد موقفه من المشاركة أمام الزمالك.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى من الدوري المصري.