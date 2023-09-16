الملك يوزع الهدايا.. صناعتا صلاح يقودا ليفربول لانتصار قاتل والصدارة مؤقتا

ظل ليفربول متأخرا في النتيجة إلى أن قرر الملك توزيع هداياه على الجميع.

هاتريك صناعة من صلاح يقود ليفربول لانتصار قاتل على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدف في ملعب مولينيكس اليوم السبت في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

افتتح هوانج هي تشان أهداف المباراة في الدقيقة السابعة.

ثم جاء صلاح.

صنع صلاح هدف التعادل الذي سجله كودي جاكبو في الدقيقة 55.

وصنع صلاح هدف تقدم ليفربول القاتل الذي جاء في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع صنع صلاح هدفا سجله هارفي إيليوت.

لكن تم احتساب الهدف بالخطأ من لاعب ولفرهامبتون هوجو بوينو والصناعة لإيليوت بعدما ارتطمت الكرة بالأول.

تلك النتيجة رفعت رصيد ليفربول إلى 13 نقطة ليتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي سيواجه وست هام في وقت لاحق.

أما ولفرهامبتون فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الـ15.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم ضاري من قبل ولفرهامبتون وبالفعل كان له ما أراد بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة السابعة من هوانج هي تشان.

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GOAL!



Hwang Hee-Chan scores with his FIRST touch thanks to unbelievable wing play from Neto.



We warned you about Liverpool and these early kick-offs!#beINPL #LFC #WWFC #WOLLIV pic.twitter.com/QULwRkWZnY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 16, 2023

ظل ولفرهامبتون يضغط بقوة على دفاع ليفربول الذي بدا مخترقا في ظل غياب فيرجيل فان دايك للإيقاف.

ولكن أهدر لاعبو الذئاب الفرصة تلو الأخرى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع كاد صلاح يسجل هدفا لكن تسديدته شتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 55 مرر صلاح عرضية زاحفة إلى جاكبو الذي أودع الكرة في الشباك ليعلن عن تعادل ليفربول.

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خابكو يترجم تمريرة صلاح إلى هدف التعادل لصالح ليفربول#الدوري_الانجليزي #وولفرهامبتون_ليفربول pic.twitter.com/9XprXU7gVM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2023

وتحسن ليفربول أكثر بمرور الوقت وظل يضغط بحثا عن الهدف الثاني وبالفعل في الدقيقة 85 ومن صناعة جديدة من صلاح للقادم من الخلف روبرتسون الذي سدد الكرة بقوة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

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GOAL!!



Andy Robertson said he let his national side down in the week, but he's scored what could be the winner at Molineux!!



Another assist for the Egyptian King!#beINPL #WOLLIV #LFC 🐺🔴 pic.twitter.com/sDMeqNZO6R — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 16, 2023

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل إيليوت الهدف الثالث لليفربول بتسديدة ارتطمت بلاعب ولفرهامبتون وسكنت الشباك.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.