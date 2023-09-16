الملك يوزع الهدايا.. صناعتا صلاح يقودا ليفربول لانتصار قاتل والصدارة مؤقتا

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:42

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - ولفرهامبتون ضد ليفربول

ظل ليفربول متأخرا في النتيجة إلى أن قرر الملك توزيع هداياه على الجميع.

هاتريك صناعة من صلاح يقود ليفربول لانتصار قاتل على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدف في ملعب مولينيكس اليوم السبت في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

افتتح هوانج هي تشان أهداف المباراة في الدقيقة السابعة.

ثم جاء صلاح.

صنع صلاح هدف التعادل الذي سجله كودي جاكبو في الدقيقة 55.

وصنع صلاح هدف تقدم ليفربول القاتل الذي جاء في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع صنع صلاح هدفا سجله هارفي إيليوت.

لكن تم احتساب الهدف بالخطأ من لاعب ولفرهامبتون هوجو بوينو والصناعة لإيليوت بعدما ارتطمت الكرة بالأول.

تلك النتيجة رفعت رصيد ليفربول إلى 13 نقطة ليتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي سيواجه وست هام في وقت لاحق.

أما ولفرهامبتون فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط يحتل بهم المركز الـ15.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم ضاري من قبل ولفرهامبتون وبالفعل كان له ما أراد بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة السابعة من هوانج هي تشان.

ظل ولفرهامبتون يضغط بقوة على دفاع ليفربول الذي بدا مخترقا في ظل غياب فيرجيل فان دايك للإيقاف.

ولكن أهدر لاعبو الذئاب الفرصة تلو الأخرى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع كاد صلاح يسجل هدفا لكن تسديدته شتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 55 مرر صلاح عرضية زاحفة إلى جاكبو الذي أودع الكرة في الشباك ليعلن عن تعادل ليفربول.

وتحسن ليفربول أكثر بمرور الوقت وظل يضغط بحثا عن الهدف الثاني وبالفعل في الدقيقة 85 ومن صناعة جديدة من صلاح للقادم من الخلف روبرتسون الذي سدد الكرة بقوة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل إيليوت الهدف الثالث لليفربول بتسديدة ارتطمت بلاعب ولفرهامبتون وسكنت الشباك.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

صلاح ليفربول ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر سيتي.. هالاند يهدر مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) برايتون.. انطلاق المباراة تشكيل مانشستر سيتي - دوكو أساسي وهالاند يقود الهجوم أمام وست هام تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند وريجيليون ومكتوميناي أساسيون لأول مرة ضد برايتون تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (1) - (3) ليفربول.. هذه ليلة صلاح توديبو يكشف سبب رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد تشكيل ليفربول – جوتا وجاكبو وصلاح أساسيون ضد ولفرهامبتون
أخر الأخبار
بوبو يجري عملية جراحية.. وبيراميدز يكشف مدة غيابه 22 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) مانشستر سيتي.. هالاند يهدر 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) برايتون.. انطلاق المباراة 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الملك يوزع الهدايا.. صناعتا صلاح يقودا ليفربول لانتصار قاتل والصدارة مؤقتا 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - دوكو أساسي وهالاند يقود الهجوم أمام وست هام 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند وريجيليون ومكتوميناي أساسيون لأول مرة ضد برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0) - (2) أرتا سولار.. جول الثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 3 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري