تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند وريجيليون ومكتوميناي أساسيون لأول مرة ضد برايتون
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:09
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة برايتون في ملعب أولد ترافورد في خامس جولات الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري أونانا
في الدفاع: سيرجيو ريجيلون- ليساندرو مارتينيز- فيكتور ليندلوف- ديوجو دالوت
في الوسط: سكوت مكتوميناي- كاسيميرو- كريستيان إريكسن
في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- برونو فيرنانديز
يونايتد حصد ست نقاط من أول أربع جولات ليحتل المركز الـ11.
أما برايتون فحصد تسع نقاط ويحتل المركز السادس.
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