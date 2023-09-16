تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند وريجيليون ومكتوميناي أساسيون لأول مرة ضد برايتون

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة برايتون في ملعب أولد ترافورد في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

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في الدفاع: سيرجيو ريجيلون- ليساندرو مارتينيز- فيكتور ليندلوف- ديوجو دالوت

في الوسط: سكوت مكتوميناي- كاسيميرو- كريستيان إريكسن

في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- برونو فيرنانديز

يونايتد حصد ست نقاط من أول أربع جولات ليحتل المركز الـ11.

أما برايتون فحصد تسع نقاط ويحتل المركز السادس.

مانشستر يونايتد برايتون الدوري الإنجليزي
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