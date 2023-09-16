تشكيل مانشستر يونايتد – هويلوند وريجيليون ومكتوميناي أساسيون لأول مرة ضد برايتون

تشكيل مانشستر سيتي - دوكو أساسي وهالاند يقود الهجوم أمام وست هام

تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد هاتريك صناعة ضد ولفرهامبتون

انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (1) - (3) ليفربول.. هذه ليلة صلاح

توديبو يكشف سبب رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد

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