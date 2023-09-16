تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:04

كتب : رامي جمال

محمد صلاح

لا هذا ليس بالخبر الجديد، هو فقط عن أرقام تاريخية جديدة كسرها محمد صلاح قائد منتخب مصر مع ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويواجه ليفربول منافسه ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس اليوم السبت في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول يتأخر في النتيجة بهدف دون رد قبل أن يصنع صلاح هدفين قاد بهما فريقه لقلب الطاولة.

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وتلك الصناعات كتبت رقمين تاريخيين لصلاح.

الرقم الأول

بعد هدف جاكبو أصبحت هذه هي الصناعة رقم 62 لصلاح في تاريخه في الدوري الإنجليزي.

وتجاوز صلاح رقم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق وأهلي جدة الحالي صاحب الـ61 صناعة للأهداف ليصبح أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وبعد دقائق صنع صلاح هدفا ثانيا لليفربول سجله أندرو روبرتسون ليرفع حصيلته من صناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 63.

وصنع صلاح أهدافه في 236 مباراة مقابل 284 مباراة لمحرز.

الرقم الثاني

في تاريخ ليفربول لا يوجد من ساهم في تسجيل 200 هدف أو أكثر سوى لاعبين فقط هما ستيفن جيرارد ومحمد صلاح.

صلاح يملك حتى وقت كتابة تلك السطور وباحتساب صناعتيه ضد ولفرهامبتون 205 مساهمة تهديفية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

أما جيرارد فيملك 233 مساهمة تهديفية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

صلاح ليفربول محرز ولفرهامبتون
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