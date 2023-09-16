طبيب الزمالك يكشف سبب غياب عمر جابر عن مواجهة أرتا سولار
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 15:14
كتب : FilGoal
كشف محمد أسامة طبيب الزمالك سبب غياب عمر جابر لاعب الفريق عن التواجد في قائمته المستدعاة للقاء أرتا سولار الجيبوتي.
وتحدث محمد أسامة لموقع الزمالك الرسمي قائلا إن عمر جابر أصيب بنزلة برد قوية خلال الساعات الماضية.
وأوضح طبيب الزمالك أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي خاص لحين التعافي.
ويواجه الزمالك منافسه أرتا سولار اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.
وأعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك تشكيل الفريق في وقت سابق والذي جاء كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد صبحي.
في الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حاتم سكر.
في الوسط: يوسف إبراهيم "أوباما"– نبيل عماد - شيكابالا
في الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.
نرشح لكم
تشكيل الزمالك - أوباما أساسي لأول مرة.. وشيكابالا يقود الهجوم أمام أرتا سولار أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة الزمالك وأرتا سولار مدرب اتحاد الجزائر: فرضنا أسلوبنا رغم ضغط الأهلي.. ونستحق التتويج مشاكل في التمريرات ودقة 0%.. 4 ملامح من خسارة الأهلي لـ السوبر الإفريقي مؤتمر كولر: لا أحد يضمن لي إذا أجريت تغييرا مبكرا سأفوز.. وسيكون لدي تدخل عنيف مع اللاعبين الوصافة الثالثة والبطل الجزائري الثاني.. الأهلي يخسر كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة كوكا يعلن رحيله عن أولمبياكوس.. ويخوض تجربته الثالثة في تركيا انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري