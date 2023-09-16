طبيب الزمالك يكشف سبب غياب عمر جابر عن مواجهة أرتا سولار

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 15:14

كتب : FilGoal

عمر جابر قائد نادي الزمالك

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك سبب غياب عمر جابر لاعب الفريق عن التواجد في قائمته المستدعاة للقاء أرتا سولار الجيبوتي.

عمر جابر

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث محمد أسامة لموقع الزمالك الرسمي قائلا إن عمر جابر أصيب بنزلة برد قوية خلال الساعات الماضية.

وأوضح طبيب الزمالك أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي خاص لحين التعافي.

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ويواجه الزمالك منافسه أرتا سولار اليوم السبت في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وأعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك تشكيل الفريق في وقت سابق والذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حاتم سكر.

في الوسط: يوسف إبراهيم "أوباما"– نبيل عماد - شيكابالا

في الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

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