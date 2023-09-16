توديبو يكشف سبب رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد

كشف جان كلير توديبو مدافع نيس الفرنسي سبب رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية الماضية.

وتحدث توديبو للموقع الرسمي للدوري الفرنسي قائلا: "لم أرغب في اتخاذ أي قرار خاطئ بالانتقال إلى يونايتد".

وبرر "لأتحدث بصدق، بالفعل راودتني فكرة الانتقال لناد كبير ولكنني في نيس أحظى بضمانات لا أعرف إن كنت سأجدها في مانشستر".

وأردف "ما هي حجم التوقعات المطلوبة مني؟ لماذا أنتقل؟ اعرف دوري جيدا في نيس ولا أعتقد أنني كنت بحاجة إلى المغامرة والقيام بخطوة مجهولة".

المدافع الفرنسي صاحب الـ23 يعد أحد أبرز اللاعبين في الدوري وهو ما دفع يونايتد للاهتمام بضمه تحسبا لرحيل هاري ماجواير إلى وست هام.

لكن في ظل فشل انتقال ماجواير وبقائه لم يحول يونايتد اهتمامه لخطوات رسمية.

ويضم يونايتد بين صفوفه في الدفاع كل من رافائيل فاران وليساندرو مارتينيز وهاري ماجواير وجوني إيفانز.