تشكيل ليفربول – جوتا وجاكبو وصلاح أساسيون ضد ولفرهامبتون

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 13:32

كتب : FilGoal

ليفربول

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

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في الدفاع: أندرو روبرتسون- جو جوميز- جويل ماتيب- جاريل كوانساه

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- كورتيس جونز

في الهجوم: ديوجو جوتا- كودي جاكبو- محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ10 نقاط فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ15 بثلاث نقاط.

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