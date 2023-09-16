تشكيل ليفربول – جوتا وجاكبو وصلاح أساسيون ضد ولفرهامبتون
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 13:32
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة ولفرهامبتون في ملعب مولينيكس في خامس جولات الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: أندرو روبرتسون- جو جوميز- جويل ماتيب- جاريل كوانساه
في الوسط: دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- كورتيس جونز
في الهجوم: ديوجو جوتا- كودي جاكبو- محمد صلاح
ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ10 نقاط فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ15 بثلاث نقاط.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون ضد ليفربول توديبو يكشف سبب رفضه الانتقال إلى مانشستر يونايتد مؤتمر تين هاج عن وضع حدود وموقف سانشو.. وشيء على ماجواير القيام به مؤتمر بوكيتينو: لم نحصل على النقاط التي نستحقها.. والغياب عن الأبطال في صالحنا مؤتمر كلوب عن جرح فُتح بسبب صلاح.. وهذا أكثر ما أعجبني الأسترالي الأول.. أنجي بوستيكوجلو مدرب شهر في الدوري الإنجليزي متفوقا على جوارديولا يا لها من بداية مع توتنام.. جيمس ماديسون لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي بعد أزمة عدم رحيله إلى بايرن.. فولام يجدد تعاقد بالينيا
أخر الأخبار
لا جازيتا: رونالدو قرر مقاضاة يوفنتوس 18 دقيقة | السعودية