مدرب اتحاد الجزائر: فرضنا أسلوبنا رغم ضغط الأهلي.. ونستحق التتويج

يرى عبد الحق بن شيخة مدرب نادي اتحاد الجزائر أن فريقه حقق فوزا مستحقا على الأهلي.

وخسر الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي 2023 بالخسارة من اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون مقابل. (طالع التفاصيل)

وقال بن شيخة في مؤتمر الصحفي: "كانت مباراة ذات ايقاع عال. تعاملنا مع المباراة بواقعية ونتمنى حظا أوفر لنادي القرن"

وأضاف "لعبنا بشكل منظم للحد من خطورة الأهلي، ونستحق الفوز والتتويج بكأس السوبر الإفريقي"

وشدد "نجحنا في فرض أسلوبنا في أغلب فترات المباراة، رغم الضغط المستمر من الأهلي"

وتابع "خلال الشوط الأول قدمنا أداء أفضل من الشوط الثاني الذي اعتمدنا فيه على الهجمات المرتدة"

وأتم "لعبنا الند للند، وبكل تواضع أقول بأن فريقي استحق فوزه بهذا النهائي والتتويج باللقب".

أرقام على الطريق

لعب المدرب عبد الحق بن شيخة 7 نهائيات في مسيرته، فاز بها جميعا.

وتوج بن شيخة بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي ومع فريقين مختلفين، حيث فاز به مع نهضة بركان المغربي في العام الماضي.

وهذه هي النسخة العاشرة من السوبر الإفريقي التي تنتهي بركلات الترجيح، ووصل الأهلي لتلك المرحلة للمرة الخامسة.

توج الأحمر باللقب في 3 مناسبات بركلات الترجيح، في 2006 و2007 و2021، فيما خسر نسختي 2015 و2023، أمام وفاق سطيف واتحاد العاصمة الجزائريين على الترتيب.

وصار السويسري مارسيل كولر هو ثالث مدرب يخسر كأس السوبر الإفريقي مع الأهلي بعد الإنجليزي آلان هاريس في 1994 والإسباني خوان كارلوس جاريدو 2015.

وبات اتحاد العاصمة هو البطل رقم 17 للمسابقة، والثاني من الجزائر بعد وفاق سطيف.

ولا يزال الأهلي هو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب.