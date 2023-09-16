في الساعات الأخيرة.. محمد عطوة ينضم لـ الداخلية

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 00:39

كتب : عمرو نبيل

محمد عطوة - الداخلية

انضم محمد عطوة إلى الداخلية في صفقة انتقال حر في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وقضى عطوة الموسم الماضي معارا لصفوف أسوان من الجونة.

وانتقل في النهاية لصفوف الجونة مواصلا مشواره في الدوري الممتاز.

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وخاض عطوة 72 مباراة في الدوري المصري بقمصان مصر للمقاصة والاتحاد وبيراميدز والجونة وأسوان.

كما ارتدى قميص الرائد السعودي وخلال موسم ونصف خاض 39 مباراة.

وسيبدأ الداخلية مشواره في الدوري بلقاء إنبي.

تعرف على جميع انتقالات الدوري المصري لموسم 2023-24 والداخلية من هنــا.

محمد عطوة الداخلية الجونة
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