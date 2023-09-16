في الساعات الأخيرة.. محمد عطوة ينضم لـ الداخلية
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 00:39
كتب : عمرو نبيل
انضم محمد عطوة إلى الداخلية في صفقة انتقال حر في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.
وقضى عطوة الموسم الماضي معارا لصفوف أسوان من الجونة.
وانتقل في النهاية لصفوف الجونة مواصلا مشواره في الدوري الممتاز.
وخاض عطوة 72 مباراة في الدوري المصري بقمصان مصر للمقاصة والاتحاد وبيراميدز والجونة وأسوان.
كما ارتدى قميص الرائد السعودي وخلال موسم ونصف خاض 39 مباراة.
وسيبدأ الداخلية مشواره في الدوري بلقاء إنبي.
تعرف على جميع انتقالات الدوري المصري لموسم 2023-24 والداخلية من هنــا.
نرشح لكم
ديانج رجل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة: الجائزة لا تعني شيئا الأخير.. بيراميدز يعلن ضم أحمد ميهوب من المحلة لعب في الأهلي مع الشناوي ومؤمن زكريا.. مصطفى طلعت يعلن اعتزاله عبر في الجول قادما من فرنسا.. موسيس توراي يدعم هجوم فاركو قوانين جديدة وتصنيف فيفا.. جدول أعمال مؤتمر بيريرا الصحفي خبر في الجول - إنبي يضم مامي ليباس.. وانتظار البطاقة الدولية خبر في الجول – لم يحضر التوقيع.. فشل انتقال الغيني سوما إلى الاتحاد بعد رفض إقامته من دور واحد.. كم مباراة يلعبها الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر حتى أمم إفريقيا