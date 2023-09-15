كوكا يعلن رحيله عن أولمبياكوس.. ويخوض تجربته الثالثة في تركيا

أعلن أحمد حسن كوكا رحيله عن صفوف أولمبياكوس اليوناني وانضم لصفوف فريق بينديك سبور التركي

ويشارك بنيديك لأول مرة في تاريخه بالدوري التركي الموسم الحالي.

المهاجم البالغ 30 عاما يخوض تجربته الاحترافية السادسة في أوروبا بعد ريو أفي وسبورتنج براجا البرتغاليان وأولمبياكوس اليوناني وكونيا سبور وألانيا سبور التركيان.

ونشر كوكا على حسابه رسالة يودع فيها أولمبياكوس:

"اليوم، أفسخ تعاقدي مع أولمبياكوس، أفضل نادٍ في اليونان ومن الأفضل في أوروبا.

كانت رحلة رائعة وسعيد للغاية بكل دقيقة خضتها بهذا القميص.

شكرا لكل شخص في النادي وشكر خاص لجماهير أولمبياكوس للحب والدعم الذي قدموه لي منذ وصولي.

للأسف الوداع دائما سيء لكن كما تقولون (أنت واحد منا) وفي الحقيقة أشعر بذلك.

في أي مكان سأكون سأدعمكم، أحبكم، وأحب اليونان ودائما سأزورها".

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وستكون تلك التجربة الثالثة لكوكا في تركيا بعد ارتداء قميصي كونيا سبور وألانيا سبور.

ويحتل فريق كوكا الجديد المركز السادس عشر في ترتيب الدوري التركي بعد مرور 4 جولات.

Ahmed Hassan Pendikspor'da! ✍️ Pendikspor'umuz, ülkemizde daha önce Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Mısırlı forvet Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı. 🇪🇬@HassanKouka pic.twitter.com/9fYskJlvXm — Pendikspor (@PendiksporK) September 15, 2023

وسجل كوكا خلال مسيرته الأوروبية 117 هدفا وصنع 30 في 362 مباراة.

وهز كوكا شباك فرق الدوري التركي 18 مرة وصنع 5 أهداف في 54 مباراة بتجربتيه.