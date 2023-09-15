بدلاء الأهلي - موديست خارج القائمة والكشف عن سبب غيابه

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 20:04

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - أنتوني موديست

لا يتواجد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد في قائمة الفريق لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

جاء ذلك لأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر السماح بمشاركة اللاعبين الذين تم قيدهم في موعد أقصاه 31 أغسطس.

وأعلن الأهلي تعاقده مع موديست يوم 11 سبتمبر.

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فيما خرج أيضا التونسي محمد الضاوي كريستو، حيث يتواجد ثنائي الأجنحة طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو على مقاعد البدلاء، والمهاجم البديل هو صلاح محسن.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: رضا سليم - محمود كهربا - حسين الشحات

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن

ويلعب الأهلي كأس السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد المغربي في النهائي.

أما منافسه اتحاد العاصمة فهو بطل كأس الكونفدرالية بفضل تغلبه على يانج أفريكانز التنزاني.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم -الجمعة- 15 سبتمبر على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في المملكة العربية السعودية.

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