الكونفدرالية – الزمالك يواجه أرتا سولار بالزي الأزرق

سيرتدي فريق نادي الزمالك الزي الأزرق خلال مواجهة أرتا سولار الجيبوتي.

ويلعب الزمالك امام أرتا سولار غدا السبت ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الزمالك لزيه البديل باللون الأزرق" القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه اللون الأخضر الفاتح.

فيما سيرتدي نادي أرتا سولار الزي الأبيض خلال مواجهة الزمالك التي ستقام في تنزانيا.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على حصول الزمالك على عدد من الدعوات لحضور الجالية المصرية المتواجدة في تنزانيا لمؤازرة الفريق في المباراة.

ويقود المباراة تحكيميا: محمد العثماني حكم ساحة، ويعاونه كل من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثان. بالإضافة إلى سليمان انسودان حكم رابع.

ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

وسبق أن أدار العثماني مباراة في الكونفدرالية الموسم الجاري بين المريخ جوبا من جنوب السودان أمام حيدوب النهود السوداني وانتهت بالتعادل السلبي.

وأدار 3 مباريات في كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما في 2023.

وقاد مباراة مصر والسنغال تحكيميا والتي انتهت بخسارة المنتخب بنتيجة 4-0.