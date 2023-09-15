قوانين جديدة وتصنيف فيفا.. جدول أعمال مؤتمر بيريرا الصحفي

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 19:14

كتب : بسام أبو بكر

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن انعقاد مؤتمر صحفي للبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.

ويقام المؤتمر في الساعة الثانية ظهر الأحد المقبل 17 سبتمبر بمقر اتحاد الكرة.

ويتحدث بيريرا خلال المؤتمر عن التجهيزات والترتيبات الخاصة بالحكام استعدادا للموسم الكروي الجديد.

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كما سيتحدث بيريرا عن تصنيف الحكام الذي تم إصداره مؤخرا، وسيتطرق للقوانين الجديدة التي صدرت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " وتعريف الأندية و اللاعبين بها.

أخيرا سيجيب البرتغالي على جميع الأسئلة المتعلقة بالتحكيم خلال المؤتمر الصحفي.

وأقيم قبل أيام معسكر حكام النخبة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في منطقة التجمع الأول.

وأشرف على المعسكر عصام عبد الفتاح المحاضر الدولي من فيفا، ورئيس لجنة الحكام السابق.

وألقى عبد الفتاح محاضرته في حضور البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الحالي.

وتضمن المعسكر اختبارات في قانون كرة القدم، واختبارات للياقة البدنية.

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