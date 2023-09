دوري أبطال إفريقيا - قطار صنداونز لا يتوقف ويكتسح بومامورو برباعية

Masandawana make a statement in the first leg of our #TotalEnergiesCAFCL preliminary qualifier! 👆

Bumamuru FC 0️⃣➖4️⃣ Mamelodi Sundowns (12', 37' Ribeiro, 41' Nku, 80' Shalulile)#Sundowns #DownsLive #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/ZnmDx4c13K