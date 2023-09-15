دوري أبطال إفريقيا - قطار صنداونز لا يتوقف ويكتسح بومامورو برباعية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 19:12

كتب : FilGoal

صنداونز

عاد صنداونز الجنوب إفريقي بانتصار عريض من تنزانيا متفوقا على مستضيفه بومامورو البوروندي بنتيجة 4-0 في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ولا يتوقف قطار صنداونز ووصل للمباراة رقم 20 على التوالي دون خسارة في جميع المسابقات.

وتقدم صنداونز بثنائية برازيلية عن طريق ريبيرو كوستا بركلتي جزاء في الدقيقة 12 وأضاف هدفا آخر في الدقيقة 37.

أخبار متعلقة:
تقرير جنوب إفريقي يكشف حقيقة اهتمام صنداونز وكايزر تشيفز بضم بيرسي تاو الرجاء المغربي يعلن ضم لاعب صنداونز موسيماني: صنداونز يحتاج للنضج أكثر لحصد لقب الأبطال.. ولم يكن عليهم تقديم أفضل مما حدث ضد الهلال الشناوي: كنت أريد مواجهة صنداونز.. وطلبت مرة الرحيل من الأهلي وحقيقة أزمة الحضري

وعزز ليسيبا نكو النتيجة بهدف ثالث قبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وسجل الناميبي بيتر شالويلي الهدف الرابع في الدقيقة 79 موسعا الفارق، ليضع قدما في دور المجموعات.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 30 سبتمبر الجاري لحسم بطاقة التأهل بشكل رسمي.

ومع تأكد صعود صنداونز سيصل لدور المجموعات (الـ 16) للمرة التاسعة على التوالي.

صنداونز دوري أبطال إفريقيا بومامورو
نرشح لكم
تشكيل اتحاد العاصمة - بلقاسمي وبوسيليو يقودان الهجوم أمام الأهلي في السوبر الإفريقي بدلاء الأهلي - موديست خارج القائمة والكشف عن سبب غيابه مران الزمالك – جلسة أوسوريو وفقرة خططية خاصة تحضيرا لمواجهة أرتا سولار الكونفدرالية – الزمالك يواجه أرتا سولار بالزي الأزرق تشكيل الأهلي - إمام عاشور ورضا سليم أساسيان للمرة الأولى أمام اتحاد العاصمة بعدما رفض الانسحاب.. كاف ينقل مباراة أهلي بنغازي وأسيك في دوري الأبطال الكونفدرالية - عبد الهادي: أوسوريو ثقته كاملة في لاعبي الزمالك قبل لقاء أرتا سولار أرقام في كأس السوبر الإفريقي.. أكثر المتوجين باللقب وأشياء لن تُحطم الآن
أخر الأخبار
قادما من فرنسا.. موسيس توراي يدعم هجوم فاركو 5 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل اتحاد العاصمة - بلقاسمي وبوسيليو يقودان الهجوم أمام الأهلي في السوبر الإفريقي 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
بدلاء الأهلي - موديست خارج القائمة والكشف عن سبب غيابه 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك – جلسة أوسوريو وفقرة خططية خاصة تحضيرا لمواجهة أرتا سولار 37 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية – الزمالك يواجه أرتا سولار بالزي الأزرق 58 دقيقة | الكرة المصرية
قوانين جديدة وتصنيف فيفا.. جدول أعمال مؤتمر بيريرا الصحفي ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - قطار صنداونز لا يتوقف ويكتسح بومامورو برباعية ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأهلي - إمام عاشور ورضا سليم أساسيان للمرة الأولى أمام اتحاد العاصمة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 3 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 4 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا