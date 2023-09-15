دوري أبطال إفريقيا - قطار صنداونز لا يتوقف ويكتسح بومامورو برباعية

عاد صنداونز الجنوب إفريقي بانتصار عريض من تنزانيا متفوقا على مستضيفه بومامورو البوروندي بنتيجة 4-0 في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ولا يتوقف قطار صنداونز ووصل للمباراة رقم 20 على التوالي دون خسارة في جميع المسابقات.

وتقدم صنداونز بثنائية برازيلية عن طريق ريبيرو كوستا بركلتي جزاء في الدقيقة 12 وأضاف هدفا آخر في الدقيقة 37.

وعزز ليسيبا نكو النتيجة بهدف ثالث قبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول.

Masandawana make a statement in the first leg of our #TotalEnergiesCAFCL preliminary qualifier! 👆 Bumamuru FC 0️⃣➖4️⃣ Mamelodi Sundowns (12', 37' Ribeiro, 41' Nku, 80' Shalulile)#Sundowns #DownsLive #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/ZnmDx4c13K — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) September 15, 2023

وسجل الناميبي بيتر شالويلي الهدف الرابع في الدقيقة 79 موسعا الفارق، ليضع قدما في دور المجموعات.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 30 سبتمبر الجاري لحسم بطاقة التأهل بشكل رسمي.

ومع تأكد صعود صنداونز سيصل لدور المجموعات (الـ 16) للمرة التاسعة على التوالي.