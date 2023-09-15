تشكيل الأهلي - إمام عاشور ورضا سليم أساسيان للمرة الأولى أمام اتحاد العاصمة

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وشهد التشكيل المشاركة الأولى للاعب الوسط الجديد إمام عاشور القادم من ميتيلاند الدنماركي.

فيما يشارك أيضا الجناح المغربي رضا سليم للمرة الأولى في مباراة رسمية، بعد انضمامه من صفوف الجيش الملكي.

ولم يظهر في التشكيل الأساسي المهاجم الفرنسي أنتوني موديست الوافد مؤخرا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور

خط الهجوم: رضا سليم - محمود كهربا - حسين الشحات

ويلعب الأهلي كأس السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد المغربي في النهائي.

أما منافسه اتحاد العاصمة فهو بطل كأس الكونفدرالية بفضل تغلبه على يانج أفريكانز التنزاني.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم -الجمعة- 15 سبتمبر على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في المملكة العربية السعودية.