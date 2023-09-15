قرعة كأس العالم للناشئين - المغرب رفقة المستضيف.. ومجموعة نارية لـ السنغال

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

أسفرت قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما عن تواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى.

وتستضيف إندونيسيا البطولة بدلا من بيرو، وبعدما سحُبت منها تنظيم كأس العالم للشباب 2023 ونظمتها الأرجنتين عوضا عنها.

وتقام البطولة في الفترة من 10 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبلين، وتشهد تواجد 24 منتخبا.

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وجاءت نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: إندونيسيا – الإكوادور – بنما – المغرب

المجموعة الثانية: إسبانيا – كندا – مالي – أوزبكستان

المجموعة الثالثة: البرازيل – إيران – نيو كاليدونيا – إنجلترا

المجموعة الرابعة: اليابان – بولندا – الأرجنتين – السنغال

المجموعة الخامسة: فرنسا – بوركينا فاسو – كوريا الجنوبية – أمريكا

المجموعة السادسة: المكسيك – ألمانيا – فنزويلا – نيوزيلاندا

ويعد منتخب نيجيريا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب ويغيب عن النسخة الحالية.

فيما يعد منتخب البرازيل ثاني أكثر المنتخبات تتويجا باللقب آخرها النسخة الأخيرة 2019.

ويغيب منتخب مصر عن البطولة بعدما لم يتأهل لأمم إفريقيا للناشئين وشارك في نسختي 1987 في كندا و1997 والتي استضافتها مصر ووصل خلالها المنتخب لربع النهائي.

كأس العالم للناشئين كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما
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