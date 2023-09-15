الكونفدرالية - عبد الهادي: أوسوريو ثقته كاملة في لاعبي الزمالك قبل لقاء أرتا سولار

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 17:31

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك قبل مواجهة النصر في كأس العرب

شدد مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك على ثقته في اللاعبين مواجهة الأبيض أمام أرتا سولار الجيبوتي غدا السبت في الكونفدرالية.

وأضاف عبد الهادي أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو درس الفريق الجيبوتي بشكل كامل من جميع النواحي، وتم الوقوف على كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمنافس.

وفيما يخص إقامة المباراة على ملعب من النجيل الصناعي أجاب قائلا: "الفريق استعد جيدا لهذا الأمر من خلال خوض مران في مصر على نفس نوعية الملعب، بالإضافة إلى تدريب اليوم الذي شهد تقديم اللاعبين لأداء طيب، واطمأن خلاله الجهاز الفني على قدرة اللاعبين وانسجامهم مع هذا الأمر".

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واختتم تصريحاته "أوسوريو لديه الثقة الكاملة في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز في اللقاء، لقطع خطوة كبيرة في هذا الدور من الكونفدرالية".

ويقود المباراة تحكيميا: محمد العثماني حكم ساحة، ويعاونه كل من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثان. بالإضافة إلى سليمان انسودان حكم رابع.

ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

وسبق أن أدار العثماني مباراة في الكونفدرالية الموسم الجاري بين المريخ جوبا من جنوب السودان أمام حيدوب النهود السوداني وانتهت بالتعادل السلبي.

وأدار 3 مباريات في كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما في 2023.

وقاد مباراة مصر والسنغال تحكيميا والتي انتهت بخسارة المنتخب بنتيجة 4-0.

الزمالك مدحت عبد الهادي أرتا سولار
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