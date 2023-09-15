مؤتمر بوكيتينو: لم نحصل على النقاط التي نستحقها.. والغياب عن الأبطال في صالحنا

يرى ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي أن فريقه يقدم مستويات جيدة لكنه لا يحصل على النقاط المستحقة في مقابل ذلك.

ويلعب تشيلسي ضد بورنموث يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي: "أداء الفريق كان جيدًا في الشهر الأول، لم نحصل على النقاط التي نستحقها. اللاعبون يؤمنون بالطريقة التي نرغب في اللعب بها. من حيث الأرقام، نحن جيدين جدًا ولكن ما ينقصنا هو تسجيل الأهداف، وهي واحدة من أهم النقاط".

وأضاف "في الوقت الحالي نلعب بشكل جيد، نسيطر على المباريات، لكن في النهاية نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر شراسة.علينا زيادة طريقتنا في المنافسة في كل لحظة".

وواصل "أريد الفوز. نحن نريد الفوز. يجب على اللاعبين أن يشعروا بهذا الضغط. لا يزال من السابق لأوانه الاستسلام أو عدم تحقيق الأهداف التي حددناها في البداية. الأمر يتعلق بالمضي قدماً".

وتابع "عند تحليل الخمس مباريات، أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، ولكن لم نحقق ذلك بسبب تفاصيل وظروف مختلفة تحتاج إلى أداء مثالي. إنها مسألة وقت فقط. لدينا لاعبون جيدون جدًا وفريق قوي جدا".

وشدد "لا يمكننا إلقاء اللوم على الموسم الماضي، يجب أن نلقي اللوم على أنفسنا في الوقت الحالي، نحن بحاجة إلى إيجاد الحلول في داخلنا، لا يمكننا إلقاء اللوم على الماضي، إنها حقبة جديدة، كل شيء جديد".

وواصل "ريس جيمس يتعافى بشكل جيد. لا يمكنني أن أقول ما إذا كان قريبًا أم لا، حيث نقوم بتقييم الحالة يوميًا. إنه بحالة جيدة حقًا. إنه يتوق بشدة لمساعدة الفريق مرة أخرى، آمل أن يكون الأمر قريبًا وأنه يمكنه التواجد قبل فترة التوقف الدولية القادمة".

وقال بوكيتينو عن ضرورة الفوز على بورنموث: "لماذا تقول "ضرورة الفوز"؟ كل مباراة يجب الفوز بها. إذا لم تفز، ستواجه مشاكل، هذا واضح."

وعن غايب البلوز عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا العام علق "في ظروفنا الحالية، فإن ذلك أفضل بالنسبة لنا نظرًا لوجود 11 أو 12 لاعبا مصابا. قوام الفريق قليل جدا حاليا، ولكن بالطبع، الهدف الدائم لتشيلسي هو المشاركة في البطولة".

وحول دخول إنزو فرنانديز وموسيس كايسيدو في التشكيلة الأساسية ضد بورنموث أوضح " سجل هدفا رائعا في بوليفيا وظهر بحالة جيدة. أعتقد أنه سيكون جاهزا. بالنسبة لمويسيس، نحن بحاجة لتقييم حالته حيث وصل متأخرا قليلا، ولكن نأمل ذلك".

وعن روميو لافيا كشف " لقد تعرض لإلتواء في الكاحل ولا نعرف مدة غيابه، نحن بحاجة إلى التقييم مع الجهاز الطبي".

ويحتل تشيلسي المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط.

فيما يتواجد فريق بورنموث في المركز الـ16 بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين.