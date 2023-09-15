مؤتمر كلوب عن جرح فُتح بسبب صلاح.. وهذا أكثر ما أعجبني

يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالجرح من سؤال الصحفيين له عن مستقبل نجم الفريق محمد صلاح.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وكان اتحاد جدة يرغب في ضم صلاح خلال الانتقالات الصيفية المنصرمة لكن ليفربول رفض العرض بشكل قاطع.

وسُئل كلوب عن مستقبل صلاح مجددا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة ورد قائلا: "بعد أسبوع من إغلاق سوق الانتقالات تسألونني مجددا عن الأمر؟ أنتم تسألون عن سوق انتقالات يناير، هل لا يمكنكم الانتظار حتى ديسمبر لطرح تلك الأسئلة؟".

وشدد "أنا لست قلقا ولم أكن كذلك حتى فتحت الجرح مرة أخرى بسؤالك، أنا غير قلق".

وعن ترينت ألكسندر أرنولد قال كلوب: "هو ليس متاحا وكنا نعرف ذلك لم يتدرب مع الفريق، لديه إصابة في العضلة الخلفية ليست سيئة ولكنها إصابة في العضلة الخلفية".

وأردف "نأمل أن يتدرب بالكرة بداية الأسبوع المقبل".

وعن الموسم الماضي قال: "كان به الكثير من لحظات الانخفاض".

وتحدث كلوب عن أكثر ما أعجبه في الفوز على أستون فيلا قال: "كنت معجب بما رأيته من الفريق بعد أيام من إغلاق سوق الانتقالات خاصة وأن الكل كان يقول إنه يجب أن نضم لاعبين أكثر".

وتابع "حصد 10 نقاط أمر يساعد في خلق الروح والعقلية إن استخدمناها نحن مازلنا في الأيام الأولى من الموسم وأنا سعيد بالأساس الذي يمكننا العمل عليه، أنا حقا أحب هذا الفريق لكن مازلنا في الوقت المبكر من الموسم".

وأردف "نحن لم نبن فريقا بل نسير في تلك العملية".

وأكمل "لقد غيرنا عدة أشياء وجلبنا لاعبين جدد وهذه ليست السنة الثامنة لي هنا بل هذه سنتي الأولى ونريد أن نصبح فريقا جديدا وليس نسخة من الفريق القديم".

ويستعد ليفربول لملاقاة ولفرهامبتون غدا السبت في ملعب مولينيكس في خامس جولات الدوري الإنجليزي.

وحصد ليفربول 10 نقاط من أول أربع مباريات له في الدوري ويحتل المركز الثالث.

فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ15 بثلاث نقاط.