الأسترالي الأول.. أنجي بوستيكوجلو مدرب شهر في الدوري الإنجليزي متفوقا على جوارديولا

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 14:24

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

كتب أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام التاريخ بحصوله على جائزة مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.

بوستيكوجلو أصبح أول مدرب أسترالي يظفر بتلك الجائزة في تاريخ الدوري الإنجليزي بعدما أصبح أول مدير فني في تاريخ بلاده يقود فريقا في المسابقة.

وتفوق بوستيكوجلو في سباق الفوز بالجائزة على كل من بيب جوارديولا من مانشستر سيتي وميكيل أرتيتا من أرسنال ويورجن كلوب من ليفربول وديفيد مويس من وست هام.

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وأصبح بوستيكوجلو ثاني أسترالي يظفر بجائزة الشهر في الدوري الإنجليزي بعد حارس فولام الأسبق مارك شوارزر الذي ظفر بها في 2010.

وتعادل توتنام مع برينتفورد وفاز على بورنموث ومانشستر يونايتد.

وحصد توتنام جائزة مدرب ولاعب الشهر التي ظفر بها جيمس ماديسون.

توتنام أنجي بوستيكوجلو
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