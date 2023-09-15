أرقام في كأس السوبر الإفريقي.. أكثر المتوجين باللقب وأشياء لن تُحطم الآن

يواجه الأهلي منافسه اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الجمعة في مدينة الطائف السعودية من أجل لقب كأس السوبر الإفريقي.

وبين أكثر المتوجين باللقب وأكبر المسجلين للأهداف في تاريخ البطولة هناك أرقام يمكن تحطيمها اليوم وأخرى ستصمد حتى إشعار آخر.

فما هي تلك الأرقام؟ FilGoal.com يستعرض.

** حال فاز رامي ربيعة بلقب كأس السوبر الإفريقي 2023 مع الأهلي سيكون أكثر من توج باللقب في تاريخ المسابقة بالتساوي مع حسام عاشور ووائل جمعة.

حسام عاشور حقق اللقب 5 مرات من أصل 6 مشاركات.

وائل جمعة حقق اللقب 5 مرات من أصل 5 مشاركات.

رامي ربيعة حقق اللقب 4 مرات من أصل 4 مشاركات.

في الوقت الحالي يتساوى ربيعة مع كل من شادي محمد وعماد متعب برصيد 4 ألقاب لكل لاعب كثاني أكثر من توج باللقب.

** أكبر لاعب سجل في السوبر الإفريقي هو محمد بركات بهدفه في شباك ليوباردز في نسخة 2013.

هدف بركات جاء بعمر 36 عاما و5 أشهر و16 يوما، ولا يتواجد لاعب في الأهلي أو اتحاد الجزائر يمكنه تحطيم هذا اللقب في تلك النسخة.











































































































































** زيزيتو أصغر من سجل في السوبر الإفريقي بعمر 17 عاما و7 أشهر و21 يوما بقميص أسيك أبيدجان الإيفواري في الفوز على الترجي بنسخة 1999.

ولا يتواجد لاعب في الأهلي أو اتحاد الجزائر يمكنه تحطيم هذا اللقب في تلك النسخة.

** المدرب الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإفريقي هو مانويل جوزيه برصيد 4 ألقاب وجميعها مع الأهلي.

يليه بيتسو موسيماني برصيد 3 ألقاب (1 مع صنداونز و2 مع الأهلي).

** هداف كأس السوبر الإفريقي

هدفان - عمرو جمال (الأهلي) – فلافيو (الأهلي) – أشرف بنشرقي (الأهلي) – زيزيتو (أسيك أبيدجان) – دانييل نيجي أدجي (مع فريقين).

** أكثر من صنع أهدافا

عبد الله السعيد – 3 أهداف مع الأهلي

جيلبرتو – هدفان مع الأهلي

** أكبر نتيجة في تاريخ البطولة جاءت في نسخة 2002 بفوز الأهلي على كايرز تشيفز الجنوب إفريقي 4-1.

** مباراة الأهلي والصفاقسي في نسخة 2014 شهدت 5 أهداف أيضا وانتهت بفوز الأهلي 3-2.

** 9 مباريات انتهت من قبل بركلات الترجيح، الأهلي هو أكثر من وصل لتلك المرحلة برصيد 4 مرات.

** توج باللقب في 3 مناسبات 2006 و2007 و2021 وخسر مرة وحيدة في 2015.

** الأهلي أكثر من توج باللقب بعد التفوق بركلات الترجيح برصيد 3 مرات وخسر مرة واحدة.