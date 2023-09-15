يا لها من بداية مع توتنام.. جيمس ماديسون لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

حظي جيمس ماديسون الوافد الجديد على صفوف توتنام بأفضل بداية ممكنة له مع فريقه الجديد بعدما حصد جائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي.

جيمس ماديسون النادي : توتنام هوتسبر

وتعد هذه أول مرة التي يفوز فيها اللاعب الإنجليزي بالجائزة.

وصنع ماديسون هدفين ضد برينتفورد وسجل هدفا أمام بورنموث.

وتفوق ماديسون في سباق الفوز بالجائزة على كل من تايوو أونيي من نوتنجهام وجارود بوين من وست هام وبريان مبيومو من برينتفورد وكارو ميتوما من برايتون ورودري من مانشستر سيتي.

وقال ماديسون لموقع الدوري الإنجليزي الرسمي: "لقد ترشحت للجائزة عدة مرات لذا شعور جميل أن أفوز بها".

وواصل "الأمر ليس سهلا بالتأكيد مع ناد جديد، لذا إن كنت عرضت علي كل ذلك قبل بداية الموسم كنت سأقبل العرض مباشرة".

وأردف "العديد من اللاعبين الكبار السابقين والحاليين فازوا بالجائزة لذا من الجيد التواجد معهم، هذه الجائزة ستكون رائعة بتواجدها على الرف الخاص بالموقد".

وعن أفضل لحظة له في الشهر قال:" سأختار المباراة التي لم أسجل أو أصنع فيها لكن الظهور في ملعب توتنام لأول مرة ضد مانشستر يونايتد كانت لدي قشعريرة".