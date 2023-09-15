مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-8-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد اتحاد العاصمة

يشهد اليوم إقامة العديد من المباريات أبرزها الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4" وقناة "إس إس سي سبورت 3".

وفي الدوري السعودي سيواجه الفيحاء منافسه الشباب في السادسة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 1".

أما الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف سيواجه الفتح في التاسعة مساء عبر القناة ذاتها.

وفي التاسعة مساء سيواجه الهلال منافسه الرياض عبر قناة "إس إس سي سبورت 5".

ويلتقي بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن في التاسعة والنصف مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 5".

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