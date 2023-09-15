مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-8-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد اتحاد العاصمة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

الأهلي

يشهد اليوم إقامة العديد من المباريات أبرزها الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4" وقناة "إس إس سي سبورت 3".

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وفي الدوري السعودي سيواجه الفيحاء منافسه الشباب في السادسة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 1".

أما الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف سيواجه الفتح في التاسعة مساء عبر القناة ذاتها.

وفي التاسعة مساء سيواجه الهلال منافسه الرياض عبر قناة "إس إس سي سبورت 5".

ويلتقي بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن في التاسعة والنصف مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 5".

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الأهلي كأس السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة الدوري السعودي
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