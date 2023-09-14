طبيب الزمالك يكشف كل الإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على سلامة البعثة في تنزانيا

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بسلامة بعثة الفريق المتواجدة حاليا في تنزانيا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في كأس الكونفدرالية.

وتحدث محمد أسامة لموقع الزمالك الرسمي قائلا إنه وصل إلى تنزانيا قبل وصول بعثة الفريق بـ24 ساعة وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية للحفاظ على سلامة جميع أفراد البعثة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أنه قام أيضا بتجهيز الأماكن الخاصة بالاستشفاء الخاص باللاعبين حتي يتسنى لهم العمل بالشكل الأمثل.

وأوضح محمد أسامة أنه كان حريصا على الاجتماع ببعض الأطباء داخل المستشفيات في تنزانيا للاطمئنان على كافة الأوضاع الطبية داخل البلد

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أنه قام بالتنسيق مع عمر عادل طبيب التغذية بالفريق، والشيف شريف صابر المتواجد مع البعثة فيما يتعلق بوجبات الفريق والأمور الخاصة بالتغذية.

وستقام المباراة يوم السبت المقبل.