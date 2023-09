الجونة يعلن استعارة شيكودي من سيراميكا كليوباترا

نرحب باللاعب أوكوروجي جابرييل الذي انضم للجونة على سبيل الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا⚽️⭐️

Okoroji Gabriel joined El Gouna FC on loan from Ceramica Cleopatra FC, Welcome Gabriel⭐️#TheGounies #YourTownYourTeam pic.twitter.com/OhzMn6j7if