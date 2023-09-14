الجونة يعلن استعارة شيكودي من سيراميكا كليوباترا

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 22:23

كتب : FilGoal

جابرييل تشوكودي

أعلن نادي الجونة ضم النيجيري جابرييل شيكودي قادما من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الجونة استعار جابرييل شيكودي مهاجم سيراميكا كليوباترا لمدة موسم.

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وانضم شيكودي لسيراميكا في بداية الموسم الماضي.

المهاجم النيجيري صاحب الـ 22 عاما شارك فقط في 5 مباريات على مدار الموسم.

وصعد الجونة حديثا للدوري الممتاز برفقة بلدية المحلة وزد.

وسيبدأ الفريق مبارياته بمواجهة سموحة في الجولة الأولى.

الجونة سيراميكا كليوباترا الدوري المصري جابرييل شيكودي
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