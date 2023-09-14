الجونة يعلن استعارة شيكودي من سيراميكا كليوباترا
الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 22:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي الجونة ضم النيجيري جابرييل شيكودي قادما من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
جبريل شيكودي
النادي : الجونة
وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الجونة استعار جابرييل شيكودي مهاجم سيراميكا كليوباترا لمدة موسم.
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نرحب باللاعب أوكوروجي جابرييل الذي انضم للجونة على سبيل الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا⚽️⭐️
Okoroji Gabriel joined El Gouna FC on loan from Ceramica Cleopatra FC, Welcome Gabriel⭐️#TheGounies #YourTownYourTeam pic.twitter.com/OhzMn6j7if— El Gouna FC (@GounaFC) September 14, 2023
وانضم شيكودي لسيراميكا في بداية الموسم الماضي.
المهاجم النيجيري صاحب الـ 22 عاما شارك فقط في 5 مباريات على مدار الموسم.
وصعد الجونة حديثا للدوري الممتاز برفقة بلدية المحلة وزد.
وسيبدأ الفريق مبارياته بمواجهة سموحة في الجولة الأولى.