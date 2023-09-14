كاجالي درامي لاعبا جديدا لـ مودرن فيوتشر

أنهى نادي مودرن فيوتشر إجراءات قيد اللاعب الجامبي كاجالي درامي.

وانضم اللاعب قادما من أياكس كيب تاون الجنوب إفريقي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وعلم FilGoal.com أن البطاقة الدولية للاعب منتخب جامبيا للشباب، قد وصلت من اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، لينهي النادي إجراءات القيد.

كاجالي درامي (20 عاما) يشغل مركز الوسط المهاجم، أحد العناصر الأساسية بمنتخب جامبيا للشباب، كما يعد أحد نجوم فريق أياكس كيب تاون الجنوب إفريقي.

وسبق أن أعلن فيوتشر ضم البنيني حساني إيموران قادما من لوتو بوبو البنيني. (طالع التفاصيل)

وكان فيوتشر قد أعلن تغيير اسمه إلى "مودرن فيوتشر".

وعلم FilGoal.com أن مودرن فيوتشر تعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة عامين.

وبات درامي لاعبا في صفوف فيوتشر بعد اتفاق النادي مع نظيره الجنوب إفريقي.

وكان قد ارتبط اسم درامي بالانتقال إلى صفوف المصري خلال الفترة الماضية.

وتعثرت الصفقة في النهاية بسبب رفض اللاعب الخضوع إلى الاختبار في معسكر الفريق بالمغرب، وجمع متعلقاته وغادر مقر إقامة الفريق.

ويلعب درامي في أياكس كيب تاون الجنوب إفريقي، وهو لاعب منتخب جامبيا للشباب.

وتم تعيين هيثم عرابي في منصب الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر بقرار من وليد دعبس رئيس النادي الجديد.

وكان هيثم عرابي بدأ الموسم الماضي في منصب المدير الرياضي لنادي أسوان وأبرم العديد من الصفقات للفريق الأزرق.

بينما فيوتشر فأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري المصري.

قبل أن يتم تغيير ملكية النادي لصالح وليد دعبس الذي أقدم أيضا على تغيير اسم النادي إلى مودرن فيوتشر.

وتولى البرتغالي ريكاردو فورمسينيو منصب المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر خلفا لـ علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري.