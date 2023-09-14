مودرن فيوتشر يضم لاعب وسط بنين

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 22:08

كتب : أحمد الخولي

حساني إيموران

أعلن نادي مودرن فيوتشر ضم البنيني حساني إيموران قادما من لوتو بوبو البنيني.

حساني إيموران

النادي : مودرن فيوتشر

مودرن فيوتشر

وانضم اللاعب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بعد نهاية الموسم.

قائد منتخب بنين للشباب يشغل مركز الوسط المدافع، وشارك في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما وخاض 4 مباريات في البطولة وودع من ربع النهائي ضد السنغال، وحاز جائزة رجل المباراة مرتين.

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وخاض إيموران مباراتين الموسم الجاري بقميص فريقه في الدور الأول من الكونفدرالية الإفريقية ضد الفتح الرباطي المغربي لمدة 180 دقيقة.

وخاض 3 مباريات بقميص منتخب بنين في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وانتهت جميعها بالتعادل 1-1.

وتم تعيين هيثم عرابي في منصب الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر بقرار من وليد دعبس رئيس النادي الجديد.

وكان هيثم عرابي بدأ الموسم الماضي في منصب المدير الرياضي لنادي أسوان وأبرم العديد من الصفقات للفريق الأزرق.

بينما فيوتشر فأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري المصري.

قبل أن يتم تغيير ملكية النادي لصالح وليد دعبس الذي أقدم أيضا على تغيير اسم النادي إلى مودرن فيوتشر.

وتولى البرتغالي ريكاردو فورمسينيو منصب المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر خلفا لـ علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري.

مودرن فيوتشر حساني إيموران
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