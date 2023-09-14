الكونفدرالية - حكم من جزر القُمر لمباراة أرتا سولار الجيبوتي ضد الزمالك

يقود طاقم تحكيم من جزر القُمر مباراة أرتا سولار الجيبوتي والزمالك في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لأن يحل ضيفا على بطل جيبوتي في لقاء يقام في تنزانيا في الرابعة من عصر السبت المقبل.

ويقود المباراة تحكيميا: محمد العثماني حكم ساحة، ويعاونه كل من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثان. بالإضافة إلى سليمان انسودان حكم رابع.

ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

وسبق أن أدار العثماني مباراة في الكونفدرالية الموسم الجاري بين المريخ جوبا من جنوب السودان أمام حيدوب النهود السوداني وانتهت بالتعادل السلبي.

وأدار 3 مباريات في كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما في 2023.

وقاد مباراة مصر والسنغال تحكيميا والتي انتهت بخسارة المنتخب بنتيجة 4-0.

وتشهد القائمة عودة محمد عبد الشافي بالإضافة للثنائي محمود علاء ويوسف أوباما بعد العودة من الإعارة.