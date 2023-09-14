الكونفدرالية - حكم من جزر القُمر لمباراة أرتا سولار الجيبوتي ضد الزمالك

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 21:21

كتب : إبراهيم رمضان

محمد العثماني - حكم

يقود طاقم تحكيم من جزر القُمر مباراة أرتا سولار الجيبوتي والزمالك في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لأن يحل ضيفا على بطل جيبوتي في لقاء يقام في تنزانيا في الرابعة من عصر السبت المقبل.

ويقود المباراة تحكيميا: محمد العثماني حكم ساحة، ويعاونه كل من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثان. بالإضافة إلى سليمان انسودان حكم رابع.

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ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

وسبق أن أدار العثماني مباراة في الكونفدرالية الموسم الجاري بين المريخ جوبا من جنوب السودان أمام حيدوب النهود السوداني وانتهت بالتعادل السلبي.

وأدار 3 مباريات في كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما في 2023.

وقاد مباراة مصر والسنغال تحكيميا والتي انتهت بخسارة المنتخب بنتيجة 4-0.

وتشهد القائمة عودة محمد عبد الشافي بالإضافة للثنائي محمود علاء ويوسف أوباما بعد العودة من الإعارة.

ويغيب كل من أحمد زيزو وأحمد فتوح بسبب الإصابة مع منتخب مصر.

كما غاب سامسون أكينيولا عن قائمة الفريق.

وتغادر بعثة الزمالك مصر مساء اليوم الثلاثاء متجهة إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

الوسط: نبيل عماد - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

محمد العثماني حكم الزمالك الكونفدرالية
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