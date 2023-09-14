كرة سلة - بمشاركة الزمالك.. الإعلان عن بطولة الدوحة الدولية

شهد الاتحاد القطري لكرة السلة اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة التي تقام من 25 إلى 30 سبتمبر في صالة نادي الغرافة، من تنظيم شركة "دوحة أكتيف سبورتس" وبإشراف الاتحاد القطري لكرة السلة.

ويشارك في البطولة ثمانية من نخبة الأندية تمثل سبعة دول، وهي: الزمالك من مصر والفتح الرباطي من المغرب والحكمة بيروت وبيروت فيرست من لبنان والعربي من الكويت والأهلي من ليبيا ودجلة الجامعة من العراق، كما يشارك أيضاً في البطولة فريق ميرالكو بولتس المحترف في الدوري الفلبيني.

وتحدث في المؤتمر الصحفي أمين السر العام للاتحاد القطري لكرة السلة السيد سعدون صباح الكواري، الذي تمنى التوفيق للفرق المشاركة معتبراً بطولة الدوحة الدولية باتت محطة منتظرة في كرة السلة في المنطقة، مبدياً أمله أن تتوسع لتشمل بطولات للمنتخبات وللسيدات أيضاً.

كما أكّد الكواري على أهمية عودة الفرق الفلبينية المحترفة الى المنطقة، من خلال البطولة، وهو ما يعكس الثقة الدولية بالرياضة القطرية.

وتحدّث المدير التنفيذي للجنة المنظمة السيد ابراهيم الدسوقي، فاعتبر ان البطولة تندرج ضمن المجهود الكبير الذي يبذله الاتحاد القطري لكرة السلة للنهوض في اللعبة والترويج لها، ولاسيما مع اختيار قطر لتنظيم كأس العالم المقبلة في كرة السلة 2027.

وكشف عن معايير اختيار الفرق المشاركة في البطولة من الأندية التي تحظى بقواعد جماهيرية كبيرة بين الجاليات المقيمة في الدوحة.

نظام البطولة:

مجموعتان يتأهل منهما الأول والثاني إلى نصف النهائي، بينما يلعب الثالث والرابع من المجموعتين على تحديد المراكز.

المجموعة الأولى: الحكمة (لبنان) - الفتح (المغرب) - بيروت فيرست (لبنان) - دجلة (العراق)

المجموعة الثانية: الزمالك (مصر) - ميرالكو بولتس (الفلبين) - العربي (قطر) - الأهلي (ليبيا)

وبحسب نظام البطولة يسجل كل فريق مشارك أربعة لاعبين أجانب على الكشف الرئيسي، ويُسمح بإشراك ثلاثة منهم في كل مباراة (اثنين على أرض الملعب)

وتم اتفاق بين شركة دوحة أكتيف سبورتس الجهة المنظمة للبطولة مع مركز قطر للسرطان، حيث سيتم التبرع بمبلغ 3 ريالات قطرية من ثمن كل بطاقة مباعة تعود لصالح المركز، وهو ما يهدف الى تعزيز التوعية، ومن باب المسؤولية المجتمعية التي تحرص على ان تؤديها الشركة.

وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة بين الحكمة اللبناني حامل اللقب ونادي بيروت يوم الإثنين 25 سبتمبر.