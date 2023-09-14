على طريقة ليوناردو دي كابريو.. كايل ووكر يمدد تعاقده مع مانشستر سيتي

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 20:09

كتب : رامي جمال

مانشستر سيتي ضد شيفيلد

"لن أرحل.. لن أرحل.. لن أرحل" بتلك الكلمات المقتبسة من فيلم The Wolf of Wall Street أعلن مانشستر سيتي تمديد تعاقد لاعبه كايل ووكر رسميا.

كايل ووكر

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وأعلن سيتي تمديد تعاقد اللاعب الإنجليزي الدولي حتى عام 2026 بعدما كان تعاقده السابق ينتهي في 2024.

وارتبط ووكر بالرحيل إلى بايرن ميونيخ الصيف الجاري لكنه في النهاية بقى مع سيتي ومدد تعاقده.

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ونشر سيتي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لمقطع من الفيلم الشهير بطولة ليوناردو دي كابريو وهو يخبر موظفيه في الشركة أنه لن يرحل.

ولكن تم تركيب وجه ووكر بدلا من ليوناردو وبدلا من تواجد موظفي الشركة تواجد لاعبي سيتي الذي احتفلوا فور علمهم بقرار زميلهم بعدم الرحيل.

وانضم ووكر إلى سيتي قادما من توتنام في صيف عام 2017.

وخاض ووكر مع سيتي 260 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع 18 آخرين.

وتوج ووكر مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي خمس مرات وأربع مرات لكأس الرابطة ومرتين لكأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهما لكأس الدرع الخيرية بالإضافة للقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

كايل ووكر مانشستر سيتي
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