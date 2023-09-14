الاتحاد السكندري يضم عمر الوحش

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم عمر الوحش قادما من الإسماعيلي بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.

يأتي ذلك رغم إعلانه التجديد بداية الصيف، لكن هذا لم يكن كافيا لاستمرار عمر الوحش مع الإسماعيلي.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق إن عمر الوحش انتقل من الإسماعيلي إلى الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر بعد عدم اعتماد تعاقده السابق مع الإسماعيلي.

وخرج فارس عزت من قائمة الاتحاد لفتح المجال لقيد الوحش، وتمت إعارة اللاعب الشاب لصفوف المجد السكندري لمدة موسم واحد.

عمر الوحش سبق ووقع للمصري خلال شهر يناير الماضي وكان قريبا من مغادرة الدراويش، لكن الصفقة لم تتم في اللحظة الأخيرة، ليستمر مع الإسماعيلي.

قائد الإسماعيلي لم يعرف غير قميص الدراويش طوال مسيرته منذ كان في قطاع الناشئين، إلا وقت الخروج معارا إلى مصر للمقاصة لمدة موسم في 2018.

قائد الإسماعيلي السابق ارتدى قميص الدراويش في 152 مباراة سجل 6 وصنع 6 في جميع المسابقات.

صاحب الـ28 عاما شارك في 17 مباراة خلال الموسم الماضي.

وضم الاتحاد الموسم الجاري كل من عمر صلاح من سموحة ومحمود شبانة من الاتحاد وإسلام أبو سليمة من المصري وسيف تقا من سيراميكا كليوباترا وأحمد ياسين من البنك الأهلي وأحمد غنيم من سبورتنج وفارس عزت من المجد السكندري وعمرو صلاح من وادي دجلة وهاني الطامي من المنصورة ورجب عمران وأحمد الشيخ.

ويلعب الاتحاد السكندري في الجولة الأولى ضد سيراميكا كليوباترا.

ويقام الدوري المصري في الموسم المقبل بشكله المعتاد وينطلق يوم 18 سبتمبر الجاري. وينتهي في 30 يوليو عام 2024.