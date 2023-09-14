مدير فريق الدرجة الرابعة الألماني يروي قصة تجهيز موديست قبل انتقاله إلى الأهلي

تحدث ماتياس مينك المدير الرياضي لنادي فورتونا كولن المنافس في دوري الدرجة الرابعة الألماني عن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد، واستعداداته مع الفريق قبل إتمام الانتقال.

أنتوني موديست النادي : الأهلي الأهلي

وقال مينك في تصريحاته للقناة الأولى: "تقابلنا في أغسطس الماضي وتحدثنا سويا. اجتمعنا في المكتب بالنادي وتحدثنا عن إمكانية أن ينضم إلى الفريق ويبدأ التدريبات معنا في مرحلة الإعداد ليحافظ على نفسه من الناحية البدنية والذهنية".

وأضاف "أراد موديست الاحتكاك وممارسة اللعب لأن كان هناك وقت بين خروجه من دورتموند وحتى شهر أغسطس".

وأوضح "بالفعل اتفقنا وانضم إلى لإعداد فريق فورتونا كولن وبدأ بالتدرب وتحضير نفسه من الناحية البدنية".

وبسؤاله عن وجود فرصة لإتمام التعاقد للاعب مع ناديه قال مينك: "لا، هذا كان صعبا للغاية لأننا فريق إقليمي صغير في الدرجة الرابعة في ألمانيا ومن الصعب أن نفكر في تقديم عرض لموديست".

واختتم "إنه يطمح بكل تأكيد للانضمام لفرق كبيرة، هذا لاعب ممتاز ولاعب رائع جدا ولعب لفرق كبيرة مثل كولن وبوروسيا دورتموند فأعتقد كان من الصعب أن نفكر في ذلك، ولكن ساعدناه بكل تأكيد في الحفاظ على نفسه بدنيا".

وكان الأهلي أعلن قبل عدة أيام انضمام موديست في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بروسيا دورتموند لموسم مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

ويعد موديست البالغ من العمر 35 عاما هو ثالث صفقات الأهلي الصيفية بعد كل من إمام عاشور، والمغربي رضا سليم.

ويتواجد الأهلي حاليا في السعودية حيث يستعد لملاقاة اتحاد العاصمة يوم الجمعة المقبلة في كأس السوبر الإفريقي.