خطوة رسمية أولى من مانشستر يونايتد بشأن سانشو

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 17:51

كتب : رامي جمال

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

أعلن مانشستر يونايتد عن قرار رسمي لأول مرة بشأن لاعبه جادون سانشو لاعب الفريق في أعقاب الخلاف الذي اندلع بينه وبين المدرب إريك تين هاج.

جادون سانشو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ونشر يونايتد بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس جاء فيه التالي:

سيبقى جادون سانشو في برنامج تدريب منفرد بعيدا عن المجموعة في انتظار حل مشكلة اللاعب الانضباطية.

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ماذا حدث؟

برر تين هاج غياب سانشو عن قائمة الفريق في مباراة أرسنال قبل عدة أسابيع في رابع جولات الدوري الإنجليزي بأن اللاعب لم يكن يؤدي جيدا في التدريبات.

وقال تين هاج آنذاك: "لم يتم اختياره بناء على أدائه في التدريبات. يجب أن تصل إلى المستوى الأفضل كل يوم في مانشستر يونايتد".

وبعد ذلك رد سانشو على مدربه ببيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" –تويتر سابقا- قال فيه: " رجاء لا تصدقوا كل ما تقرأوه، لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية. لقد كنت أتصرف في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع"

وواصل "أعتقد أن هناك أسباب أخرى لهذه المسألة ولن أخوض فيها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلا".

وأتم "كل ما أريده هو لعب كرة القدم بابتسامة على وجهي. أحترم كل القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، وألعب مع لاعبين رائعين وأنا ممتن لذلك وأعرف أن كل أسبوع بمثابة التحدي. سأواصل القتال لأجل الشعار بصرف النظر عن أي شيء".

وانتشرت تقارير سعودية وأمريكية حول رغبة نادي الاتفاق الذي يدربه ستيفن جيرارد في ضم سانشو.

لكن فشلت الصفقة بسبب مطالب مانشستر يونايتد الذي كان يرغب في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني.

وبعدها ذكرت التقارير الإنجليزية أن الجلسة التي جمعت تين هاج بسانشو فشلت بعدما لم يتم حل الأزمة خلالها.

وعقب عدة أيام من الأزمة مسح سانشو التغريدة التي تضمنت بيانه عبر موقع "إكس".

مانشستر يونايتد سانشو تين هاج
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